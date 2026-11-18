به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پروژه‌های باغ بانوان، روستای ایراج، حمام نوآباد و بازار نائین، به‌عنوان بخشی از طرح‌های اولویت‌دار منطقه، در نشست بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با الهام آزاد، نماینده مردم خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ضمن بررسی وضعیت اجرایی پروژه‌های یادشده، نیازهای اعتباری و الزامات لازم برای پیشبرد آن‌ها مطرح شد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت منابع ملی وزارتخانه برای پشتیبانی از طرح‌های اولویت‌دار شهرستان تأکید شد.

بخش دیگری از مباحث این دیدار به بررسی موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منطقه اختصاص داشت. در این چارچوب، صیانت از بناها و آثار تاریخی و توجه به ظرفیت‌های بومی و فرهنگی، از الزامات توسعه متوازن شهرستان عنوان شد.

بهروز ندایی و الهام آزاد همچنین با اشاره به نقش پروژه‌های زیرساختی در ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی، بر اهمیت هم‌افزایی میان ظرفیت‌های ملی، استانی و منطقه‌ای برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها تأکید کردند.

در پایان این نشست، بر پیگیری تأمین اعتبارات موردنیاز از محل منابع ملی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با هدف رفع موانع اجرایی و تسریع در پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان خور و بیابانک تأکید شد.

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