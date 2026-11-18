به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه، نشست مشترک معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جهاد دانشگاهی اصفهان با هدف بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه موزه‌داری و احیای میراث‌فرهنگی برگزار شد و حاضران در این نشست، چالش‌های مدیریت موزه‌ها، حمایت از موزه‌های خصوصی، توسعه گردشگری آموزشی و راهکارهای افزایش مشارکت مخاطبان در فعالیت‌های موزه‌ای را بررسی کردند.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان، در حاشیه این نشست با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: محدودیت منابع مالی و نیروی انسانی، ضعف در معرفی ظرفیت‌های موزه‌ای، نبود بازخورد مؤثر نسبت به فعالیت‌های فرهنگی و کاهش انگیزه فعالان این حوزه، از جمله چالش‌های پیش روی موزه‌های استان است. همچنین در این نشست ضرورت حمایت از موزه‌های خصوصی و فراهم‌کردن بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت.

سید العسگری ادامه داد: در این نشست، تقویت ارتباط میان موزه‌ها و نظام آموزشی نیز مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت عبور بازدیدهای دانش‌آموزی از برنامه‌های تفریحی صرف و ایجاد ارتباط سازمان‌یافته میان مدارس، موزه‌ها و راهنمایان تخصصی گردشگری کودک تأکید شد. بهره‌گیری از متخصصان برای روایتگری متناسب با گروه‌های سنی مختلف و برگزاری بخشی از فعالیت‌های آموزشی در محیط موزه‌ها از جمله راهکارهای مطرح‌شده در این زمینه بود.

او افزود: از دیگر مباحث این نشست، ضرورت مخاطب‌شناسی و انجام مطالعات تخصصی پیش از راه‌اندازی یا توسعه موزه‌ها بود تا علایق و انتظارات مخاطبان مبنای طراحی نمایشگاه‌ها، رویدادها و برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد. همچنین ظرفیت برگزاری رویدادهای خلاقانه با الهام از نقاشی‌های تاریخی، فرهنگ غذایی دوره صفوی و دیگر جلوه‌های میراث ناملموس برای معرفی اثربخش‌تر میراث فرهنگی و افزایش ارتباط مخاطبان با موزه‌ها بررسی شد.

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