به گزارش میراث آریا، سید مهدی موسوی اجاق با اشاره به برنامه حضور این سازمان در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان اظهار کرد: حضور در چنین رویدادهایی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری جزیره قشم، ایجاد ارتباط با فعالان و سرمایه‌گذاران این صنعت و بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری در سطح ملی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: جزیره قشم به واسطه برخورداری از جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر، میراث تاریخی و فرهنگی، تنوع زیستی، سواحل و چشم‌اندازهای دریایی و همچنین فرهنگ زنده جوامع محلی، از قابلیت‌های گسترده‌ای برای توسعه گردشگری برخوردار است و معرفی این ظرفیت‌ها می‌تواند به شناساندن بیشتر جزیره به بازارهای گردشگری و افزایش سهم آن در مقاصد سفر کشور کمک کند.

موسوی اجاق با تأکید بر جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد جوامع محلی گفت: هنرهای سنتی قشم از جمله گلابتون‌دوزی، خوس‌دوزی و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی، علاوه بر ارزش هنری و فرهنگی، ظرفیت مهمی برای اشتغال‌زایی، توانمندسازی هنرمندان بومی و توسعه اقتصاد خانواده‌های جزیره به شمار می‌روند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: معرفی صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر بازارهای هدف با محصولات هنرمندان جزیره، توسعه ارتباطات تجاری و فراهم‌شدن فرصت‌های تازه برای عرضه و فروش تولیدات بومی را ایجاد کند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری دریامحور قشم بیان کرد: ژئوپارک جهانی قشم، جنگل‌های دریایی حرا، سواحل و جزایر پیرامونی، جاذبه‌های زمین‌شناختی، میراث فرهنگی ناملموس و آیین‌های بومی، مجموعه‌ای متنوع از فرصت‌های گردشگری را در این منطقه شکل داده‌اند که معرفی و بهره‌برداری مسئولانه از آن‌ها می‌تواند به تقویت گردشگری پایدار و رونق اقتصادی جوامع محلی منجر شود و حضور در این نمایشگاه در راستای معرفی توانمندی‌های گردشگری و صنایع‌دستی جزیره و توسعه ارتباطات با فعالان صنعت گردشگری کشور انجام می‌شود.

گفتنی است شانزدهمین نمایشگاه تخصصی گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان با محوریت حوزه‌هایی همچون آژانس‌های مسافرتی، هتلداری، گردشگری سلامت، طبیعت‌گردی، خوراک و سوغات اقوام، از ۱۱ تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزار خواهد شد و این نمایشگاه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان و فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود.

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