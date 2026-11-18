به گزارش میراث آریا، این رالی‌تور گردشگری ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ از نقاط مختلف کشور آغاز شد و طی آن ۷۰ دستگاه کمپر و کاروان، شهرهای خود را به مقصد استان یزد ترک کردند.

شرکت‌کنندگان در این سفر گروهی که تا روز دوم آذر ماه ادامه خواهد داشت، همزمان با جشنواره انار شاهدیه در یزد حضور خواهند داشت و از جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و طبیعی این استان بازدید خواهند کرد.

کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ کانون با اجرای این برنامه، توسعه سفرهای خانوادگی با خودروهای کمپر و کاروان، ترویج الگوهای مسئولانه سفر و معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف کشور را دنبال می‌کند.

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