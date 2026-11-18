به گزارش میراث آریا، در متن نامه روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور به سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:



جناب آقای دکتر سید عباس صالحی



وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی



با سلام و احترام



ما جمعی از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور، با هدف صیانت از شأن حرفه‌ای و دفاع از حقوق قانونی فعالان این عرصه‌ها، مراتب اعتراض و نگرانی جدی خود را نسبت به مطالب منتشرشده در کانال تلگرامی «ستاره سینما» و صفحات منتسب به گرداننده آن اعلام می‌کنیم و خواستار بررسی فوری موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح هستیم.



مدتی است در این کانال، مطالبی مکرر علیه شماری از خبرنگاران و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای منتشر می‌شود که به باور امضاکنندگان، مشتمل بر توهین، نسبت‌های ناروا و ادعاهای فاقد مستندات معتبر است و به اعتبار فردی و حرفه‌ای اشخاص آسیب می‌رساند. اگرچه در برخی از این مطالب نام افراد به‌صراحت ذکر نمی‌شود، جزئیات و نشانه‌های ارائه‌شده، شناسایی آنان را برای مخاطبان و اهالی رسانه امکان‌پذیر می‌کند. ازاین‌رو، تقاضا داریم در بررسی موضوع، امکان شناسایی اشخاص از طریق قرائن و محتوای منتشرشده نیز مورد توجه قرار گیرد.



تداوم این روند، همراه با فقدان فرصت مؤثر برای پاسخ‌گویی اشخاص مورد اشاره، نگرانی‌ها را درباره آسیب به حیثیت فردی، اعتبار حرفه‌ای و امنیت روانی فعالان این حوزه افزایش داده است. انتشار مکرر چنین مطالبی می‌تواند فضای فعالیت رسانه‌ای را متشنج کند و هزینه‌های شخصی و شغلی قابل‌توجهی بر افراد تحمیل سازد.



ما نقد عملکرد خبرنگاران، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی و هنری را حقی پذیرفته‌شده و لازمه پویایی فضای عمومی می‌دانیم. همانگونه که مستحضرید؛ نقد مستند و مسئولانه با توهین، انتساب ادعاهای اثبات‌نشده و تخریب شخصیت افراد تفاوت دارد. مطالبه ما، رسیدگی مستند، منصفانه و قانونی به موارد مورد اعتراض، با رعایت حقوق همه طرف‌هاست؛ تشخیص تخلف یا عنوان مجرمانه احتمالی نیز بر عهده مراجع صالح خواهد بود.



بر این اساس، از جنابعالی درخواست داریم دستور فرمایید در حدود اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با ارجاع موارد لازم به مراجع ذی‌صلاح، اقدامات زیر پیگیری شود:



۱. موضوع با فوریت و به‌صورت بی‌طرفانه بررسی شود و در صورت ضرورت، شناسایی گرداننده یا گردانندگان کانال و احراز ارتباط صفحات مورد اشاره با آنان، از مسیر قانونی پیگیری شود.



۲. مطالب مورد اعتراض، همراه با پیوندها، تاریخ انتشار، تصاویر و سایر شواهد مرتبط، گردآوری و مستندسازی شود و برای بررسی احتمال تحقق عناوینی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هتک حیثیت در اختیار مرجع صالح قرار گیرد.



۳. در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم، اقدامات قانونی متناسب برای جلوگیری از تداوم انتشار محتوای غیرقانونی و حذف مطالب مربوط پیگیری شود. همچنین، در صورت تشخیص مرجع صالح و وجود شرایط قانونی، محدودسازی یا مسدودسازی بسترهای مرتبط مورد اقدام قرار گیرد.



۴. با توجه به تکرار مطالب و تعدد اشخاص مورد اشاره، الگوی انتشار و ارتباط احتمالی میان کانال و صفحات مرتبط بررسی شود و در صورت وجود شواهد کافی، احتمال هماهنگی در تخریب اعتبار فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.



۵. سازوکاری مشخص برای دریافت مستندات، ارائه مشاوره و حمایت حقوقی از اشخاص آسیب‌دیده و پیگیری شکایت‌های آنان پیش‌بینی و مسیر ارتباط با واحد مسئول اعلام شود.



۶. نتیجه بررسی‌ها و اقدامات انجام‌شده، در حدود مقررات و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص، به نمایندگان امضاکنندگان اطلاع داده شود.



تأکید می‌کنیم هدف این درخواست، محدود کردن نقد، پرسشگری یا آزادی بیان نیست. خواسته ما، صیانت هم‌زمان از آزادی مسئولانه رسانه‌ای و حقوق اشخاص و جلوگیری از عادی‌شدن توهین و اتهام‌زنی در فضای عمومی است.



انتظار داریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در چارچوب مسئولیت‌های خود در حمایت از فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، موضوع را با جدیت دنبال کند و از طریق تعامل با مراجع ذی‌صلاح، زمینه رسیدگی مؤثر و جلوگیری از تکرار موارد مشابه را فراهم سازد.



صیانت از حرمت خبرنگاران و فعالان فرهنگی و هنری، پاسداری از شأن حرفه‌ای این جامعه و اعتماد عمومی به فضای فرهنگ و رسانه است.





با احترام



جمعی از روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و فعالان فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کشور



رونوشت:



ـ قوه محترم قضاییه؛ برای استحضار



ـ سازمان محترم اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ برای استحضار و بررسی



ـ حراست محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ برای اطلاع و بررسی



ـ دادسرای محترم فرهنگ و رسانه؛ برای استحضار و رسیدگی



ـ پلیس محترم فتا؛ برای استحضار و بررسی



ـ رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین؛ برای استحضار





امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:



۱ـ فاطمه آذری، ۲ـ فرانک آرتا، ۳ـ علی آقانبی، ۴ـ سعید اسلام‌زاده، ۵ـ امیرحسین اشرفی، ۶ـ آریان امیرخان، ۷ـ علی باذل، ۸ـ زهرا بالاور، ۹ـ نسرین بختیاری، ۱۰ـ محمد بخشایش، ۱۱ـ میثاق بدیعی، ۱۲ـ مجتبی برزگر، ۱۳ـ منصوره بسمل، ۱۴ـ فاطمه بکایی، ۱۵ـ رضا پورزارعی، ۱۶ـ امید پویانفر، ۱۷ـ سجاد پهلوان‌زاده، ۱۸ـ احمد تبریزی، ۱۹ـ فاطمه ترکاشوند، ۲۰ـ کیانا تصدیق مقدم، ۲۱ـ بهنام توفیقی، ۲۲ـ مهدی جاویدنیا، ۲۳ـ راضیه جباری، ۲۴ـ محسن جسور، ۲۵ـ عاطفه جعفری، ۲۶ـ مهدی جعفری جوزانی، ۲۷ـ محمد جلیلوند، ۲۸ـ مهیار جوادی‌فر، ۲۹ـ زهرا چخماقی، ۳۰ـ مهدی حاجی پروانه، ۳۱ـ اعظم حسین‌پور، ۳۲ـ صادق حسینی، ۳۳ـ مرتضی حسینی، ۳۴ـ مازیار حکاک، ۳۵ـ محمد خاجی، ۳۶ـ محمد دانشور، ۳۷ـ محسن دلیلی، ۳۸ـ میکائیل دیانی، ۳۹ـ احسان رحیم‌زاده، ۴۰ـ علی رزاقی‌بهار، ۴۱ـ صدف رضاپور، ۴۲ـ کیانوش رضایی، ۴۳ـ سجاد رضایی مقدم، ۴۴ـ مسعود رضی، ۴۵ـ فاطمه روزبهانی، ۴۶ـ محمد زکی‌زاده، ۴۷ـ ندا زنگینه، ۴۸ـ الهه زوارئیان، ۴۹ـ مصطفی ساجدی، ۵۰ـ محیا ساعدی، ۵۱ـ محمدحسین سلطانی، ۵۲ـ علی سلمانزاده، ۵۳ـ نادر سهرابی، ۵۴ـ مهدی شاه کرمی، ۵۵ـ مریم شکیب، ۵۶ـ پیمان شوقی، ۵۷ـ فاطمه شوقی، ۵۸ـ سمانه شهبندی، ۵۹ـ مهدی صالح‌پور، ۶۰ـ محسن صالحی‌خواه، ۶۱ـ علیرضا صمدی، ۶۲ـ محمدباقر صنیعی منش، ۶۳ـ نرگس عاشوری، ۶۴ـ الهام عرشی‌زاده، ۶۵ـ بهروز عزیزی، ۶۶ـ ایمان عظیمی، ۶۷ـ پیمان عمرانی، ۶۸ـ محمد عنبرسوز، ۶۹ـ حامد عنقا، ۷۰ـ امیر محمد غفاری، ۷۱ـ حسین غلامی، ۷۲ـ مریم فضائلی، ۷۳ـ شروین فضعلی‌زاده، ۷۴ـ آرزو فیروزفر، ۷۵ـ الهه قاسمی، ۷۶ـ مریم قاسمی، ۷۷ـ هاوار قاسمی، ۷۸ـ مصطفی قاسمیان، ۷۹ـ مریم قربانی‌نیا، ۸۰ـ سحر قناعتی، ۸۱ـ فرانک قنبری، ۸۲ـ حسین کربلایی طاهر، ۸۳ـ مونا کریمی، ۸۴ـ جعفر گودرزی، ۸۵ـ محمدرضا لطفی، ۸۶ـ مژده لواسانی، ۸۷ـ مهدیه مالکی، ۸۸ـ علیرضا مجمع، ۸۹ـ سحاب محبعلی، ۹۰ـ امیرحسین محمددوست، ۹۱ـ فاطمه محمدی، ۹۲ـ احمدرضا معراجی، ۹۳ـ مهرداد معظمی، ۹۴ـ دانیال معمار، ۹۵ـ امیرحسین مکاریانی، ۹۶ـ ایمان ملکوتی، ۹۷ـ سید رضا منتظری، ۹۸ـ ولی منصوریان، ۹۹ـ عطیه موذن، ۱۰۰ـ آروین موذن‌زاده، ۱۰۱ـ امین مهرآور، ۱۰۲ـ محمد نوروزی، ۱۰۳ـ غزل نهانی، ۱۰۴ـ سارا هوشمندی، ۱۰۵ـ مرتضی یراقبافان، ۱۰۶ـ مهسا بهادری، ۱۰۷ـ محمد رستم‌پور، ۱۰۸- عطا نویدی.

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