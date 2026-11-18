به گزارش خبرنگار میراث آریا، در مراسم افتتاح این نمایشگاه‌ها در روز ۲۶ آبان نشست صمیمانه‌ای با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و فرماندار شهرستان بمپور برگزار شد و هنرمندان به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و مشکلات خود پرداختند و مدیرکل نیز به پرسش‌های آنان پاسخ داد و درباره پیگیری و رفع مسائل مطرح‌شده گفت‌وگو کرد.

عبدالسلام بلوچ‌زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان ضمن تشریح برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری استان، قول مساعد برای پیگیری راه‌اندازی سالن سینما و آمفی‌تئاتر در شهرستان بمپور و همچنین ایجاد مجتمع اداری، فرهنگی و هنری در نخستین فرصت ممکن را مطرح کرد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت مؤثرتر از هنرمندان و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر شهرستان باشد.

در شهرستان زابل نیز مراسم محوری نواختن زنگ کتاب در مدرسه ام‌البنین با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل، اعضای شورای اداری، فعالان فرهنگی، کتابداران و اعضای کتابخانه‌های عمومی برگزار شد.

در این مراسم بر نقش مدارس در پرورش نسل کتاب‌خوان و ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی و فعالان فرهنگی برای گسترش فرهنگ مطالعه تأکید شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل با اشاره به جایگاه مدارس و کتابخانه‌های عمومی در تربیت نسل آگاه، از تلاش‌های فرهنگیان و کتابداران قدردانی کردند.

مجموع برنامه‌های برگزارشده در خاش، پلان، میرجاوه و زابل نشان می‌دهد ترویج کتاب‌خوانی در سیستان و بلوچستان از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است؛ از مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها گرفته تا همراهی روحانیون، شهرداری‌ها، کتابداران و مجموعه‌های فرهنگی.

با وجود این ظرفیت‌ها، استمرار برنامه‌های هفته کتاب، تقویت کتابخانه‌های مدارس، توسعه فضاهای مطالعه در مناطق روستایی، تأمین منابع متناسب با نیاز کودکان و نوجوانان و افزایش دسترسی خانواده‌ها به کتاب، از موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی فرهنگی استان مورد توجه قرار گیرد.

کتاب‌خوانی زمانی به یک فرهنگ عمومی تبدیل می‌شود که محدود به یک هفته و چند مراسم مناسبتی نباشد و کودکان از مدرسه، خانواده و محیط زندگی خود با کتاب و مطالعه مأنوس شوند؛ مسیری که تحقق آن به همکاری مستمر نهادهای آموزشی، فرهنگی، اجرایی و مشارکت خود مردم نیاز دارد.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت جایگاه کتاب در جامعه و توجه به نقش کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی در توسعه آگاهی عمومی برگزار می‌شود.

سیستان و بلوچستان با گستردگی جغرافیایی، پراکندگی جمعیت و تنوع فرهنگی، برای گسترش عدالت فرهنگی نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌های کتاب‌خوانی، به‌ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده است و در چنین شرایطی، مشارکت مدارس، کتابخانه‌های عمومی، فرهنگسراها و گروه‌های مرجع اجتماعی می‌تواند به گسترش فرصت‌های برابر برای دسترسی به کتاب و منابع دانایی کمک کند.

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