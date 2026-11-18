به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر طاهری باب‌اناری امروز چهارشنبه ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای اقامت مسافران، نخستین مجوز رسمی فعالیت خانه مسافر در شهرستان خفر توسط اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر افزود: راه‌اندازی این واحد اقامتی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران و ساماندهی فعالیت مراکز اقامتی داشته باشد و زمینه را برای حضور و ماندگاری بیشتر گردشگران در منطقه فراهم کند.

طاهری باب اناری با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری این شهرستان اظهار کرد: خفر به واسطه برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و گردشگری ارزشمند، باغ‌های مرکبات، مناظر چشم‌نواز و آبشارهای زیبا، از ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگران برخوردار است و توسعه امکانات اقامتی متناسب با این ظرفیت‌ها، یکی از ضرورت‌های رونق گردشگری منطقه به شمار می‌رود.

او ادامه داد: ایجاد و توسعه واحدهای اقامتی علاوه بر افزایش سطح خدمات به گردشگران، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت اقتصاد محلی و بهره‌مندی بیشتر جوامع محلی از منافع صنعت گردشگری کمک کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر از علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران محلی دعوت کرد برای دریافت اطلاعات لازم درباره شرایط اخذ مجوز و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و تسهیلات مربوط به راه‌اندازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خانه مسافر، به اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خفر مراجعه کنند.

صدور این پروانه را می‌توان گامی مهم در مسیر ساماندهی تأسیسات گردشگری و تقویت زیرساخت‌های اقامتی شهرستان خفر دانست؛ اقدامی که در صورت تداوم و توسعه، می‌تواند به رونق هرچه بیشتر گردشگری و اقتصاد محلی این شهرستان منجر شود.

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