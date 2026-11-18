به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین رونمایی از هفت اثر ادبی و فرهنگی با حضور عبدالسلام بلوچ‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، نویسندگان، شاعران و فعالان فرهنگی در مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان نیکشهر برگزار شد.

در این آیین از کتاب‌های «کلیات» اثر عبدالحکیم ملازهی، «بی‌نشان» اثر سنا عزیزی، «دوباره شعر نابی پا به ماهم» اثر مریم شیرانی، «قلمی شکسته در سایه‌سار نخل» اثر اکبر شفیعی، «سرزمین بلوچستان» ترجمه عبدالله ملازهی، «بدی بتل بلوچی» اثر عبدالله جانبی و «زهیر» اثر فاطمه دانش رونمایی شد.

ادبیات فارسی و بلوچی در کنار یکدیگر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: آثار رونمایی‌شده طیف متنوعی از شعر و غزل تا موضوعات مرتبط با زبان و فرهنگ بلوچی را دربر می‌گیرد؛ تنوعی که ظرفیت ادبی نویسندگان و شاعران منطقه و تلاش آنان برای ثبت و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده را بازتاب می‌دهد.

عبدالسلام بلوچ زاده افزود: توجه هم‌زمان به ادبیات فارسی و زبان بلوچی از ویژگی‌های این مجموعه آثار است که بر اهمیت پاسداشت هویت زبانی و فرهنگی در کنار حمایت از جریان ادبی معاصر منطقه تأکید دارد.

او بیان کرد: حضور چهره‌های ادبی استان، نویسندگان و علاقه‌مندان به کتاب و فرهنگ نیز فرصتی برای تعامل و تبادل تجربه میان فعالان این حوزه فراهم کرد.

این آیین به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیکشهر و انجمن شعر و ادب این شهرستان برگزار شد.

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