به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری سه‌شنبه ۲۶ آبان در دیدار با رئیس جهاد دانشگاهی استان همدان، ادامه داد: در این زمینه، جهاد دانشگاهی می‌تواند با طراحی دوره‌های آموزشی و تربیت نیروهای متخصص و آشنا با ظرفیت‌های محلی، زمینه شکل‌گیری گروه‌های تسهیلگری و تقویت نقش مردم در فرآیند توسعه گردشگری روستایی را فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، شناسایی و ارزیابی ایده‌های نوآورانه، حمایت از طرح‌های خلاق و اتصال صاحبان ایده به سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان جدیدی از نوآوری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باشد.

او با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های مهم جهاد دانشگاهی، دسترسی گسترده به دانشگاه‌ها، استادان و جامعه دانشجویی است، افزود: می‌توان با استفاده از این ظرفیت، یک رویداد تخصصی با محوریت ایده‌های نوآورانه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طراحی و اجرا کرد، رویدادی که صرفا به ارائه ایده محدود نباشد، بلکه فرآیند شناسایی، ساماندهی، ارزیابی و داوری ایده‌ها را دنبال کند و در نهایت، طرح‌های دارای قابلیت اجرایی را به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این حوزه متصل سازد.

اکبری ادامه داد: در حال حاضر افراد و مجموعه‌های مختلفی با ایده‌هایی در زمینه طراحی اپلیکیشن، بازاریابی گردشگری، گردشگری سلامت و ارائه خدمات نوین به این حوزه مراجعه می‌کنند، اما به دلیل نبود یک متولی مشخص برای بررسی و هدایت این طرح‌ها، بسیاری از آن‌ها به نتیجه نمی‌رسند یا پس از مدتی از چرخه فعالیت خارج می‌شوند. بخشی از این ایده‌ها نیز با حوزه فعالیت مراکز رشد و شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط دارد که ضرورت ایجاد یک سازوکار منسجم برای شناسایی و حمایت از آن‌ها را دوچندان می‌کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با تاکید بر ضرورت مسئله‌محور بودن این رویدادها تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود چهار تا پنج مسئله و چالش اولویت‌دار در حوزه‌های سه‌گانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تعریف شود و سپس از طریق فراخوان عمومی و با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مجموعه‌های علمی، ایده‌های مرتبط جمع‌آوری شود و در ادامه، یک گروه تخصصی و هیئت داوری با بررسی طرح‌ها، ایده‌های کاربردی و دارای قابلیت اجرا را شناسایی کنند و زمینه ارتباط آن‌ها با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت ساماندهی فعالیت‌های حوزه گردشگری سلامت، گفت: گردشگری سلامت از جمله حوزه‌هایی است که ظرفیت قابل‌توجهی برای فعالیت و سرمایه‌گذاری دارد، اما در کنار مجموعه‌های تخصصی و مراکز درمانی، برخی واسطه‌ها نیز در این بازار فعالیت می‌کنند و گاهی مسیر ارتباط مستقیم و شفاف میان بیمار، ارائه‌دهنده خدمات درمانی و فعالان گردشگری را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

اکبری اضافه کرد: در گردشگری سلامت باید سازوکاری طراحی شود که ضمن ساماندهی فعالیت واسطه‌ها و معرفی‌کنندگان خدمات، ارتباط میان مراکز درمانی، پزشکان متخصص، بیمارستان‌ها، فعالان گردشگری و متقاضیان خدمات شفاف و نظام‌مند شود. این موضوع به‌ویژه در ارتباط با بازار کشورهای همسایه از جمله عراق، کشورهای عربی و افغانستان اهمیت دارد و می‌تواند به توسعه بازار گردشگری سلامت همدان کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان یکی دیگر از زمینه‌های مهم همکاری با جهاد دانشگاهی را تدوین و معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این حوزه ظرفیت اقتصادی قابل‌توجهی دارد و جهاد دانشگاهی می‌تواند با تشکیل یک تیم تخصصی و بهره‌گیری از نیروهای جوان، در شناسایی فرصت‌ها، تدوین و آماده‌سازی بسته‌های سرمایه‌گذاری و معرفی آن‌ها به سرمایه‌گذاران نقش‌آفرینی کند.

او با پیشنهاد ایجاد میز سرمایه‌گذاری مشترک در استان بیان کرد: لازم است فضایی مشخص برای ارائه و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران با مراجعه به این مجموعه بتوانند بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری را بررسی و متناسب با علاقه و توان اقتصادی خود انتخاب کنند. در چنین ساختاری، جهاد دانشگاهی می‌تواند با ایجاد یک بستر یا پلتفرم تخصصی، اطلاعات فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

اکبری ادامه داد: ایجاد یک میز تخصصی سرمایه‌گذاری و فراهم کردن دسترسی به اطلاعات و بسته‌های آماده، می‌تواند این مسیر را تسهیل کند. به‌عنوان نمونه، در برخی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با مسیرهای گردشگری استان، متقاضیان متعددی وجود دارند اما هنوز بستر مناسبی برای معرفی متمرکز و ارتباط میان صاحبان فرصت و سرمایه‌گذاران فراهم نشده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بر ضرورت همکاری علمی و پژوهشی در برگزاری رویدادها و همایش‌های تخصصی نیز تاکید کرد و گفت: موضوعات متعددی در حوزه فعالیت اداره‌کل وجود دارد که می‌توان با مشارکت جهاد دانشگاهی و دانشگاه‌های استان، برای آن‌ها برنامه‌های علمی و تخصصی تعریف کرد.

او همچنین ایجاد دفتر ارتباط با دانشگاه‌ها را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد و افزود: راه‌اندازی یک دفتر ارتباطی با دانشگاه‌های مختلف می‌تواند زمینه شناسایی ظرفیت‌های علمی، استفاده از توان تخصصی استادان و دانشجویان و تعریف پروژه‌های مشترک را فراهم کند.

اکبری با اشاره به اهمیت آموزش‌های تخصصی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری اظهار کرد: می‌توان با همکاری جهاد دانشگاهی، دوره‌های آموزشی در موضوعات مرتبط با فعالیت‌های اداره‌کل برگزار کرد و از ظرفیت متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری برای انتقال دانش و تجربه به فعالان این بخش بهره گرفت. در این مسیر، جهاد دانشگاهی می‌تواند با فراهم کردن بستر آموزشی و هماهنگی‌های لازم، زمینه حضور و مشارکت متخصصان را فراهم کند.

انتهای پیام/