به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدابراهیم کیان امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: این دوره از آزمون با حضور بیش از ۳۰ شرکت‌کننده و به‌صورت عملی در محل موزه مردم‌شناسی اوز برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اوز افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوعی از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، از جمله خوس‌دوزی، خوس‌بافی، سفالگری، گلیم‌بافی، عروسک‌بافی، قلاب‌بافی، بافتنی سنتی و دیگر هنرهای دستی، مهارت‌ها و توانایی‌های خود را به نمایش گذاشتند.

او با اشاره به اهمیت برگزاری این آزمون‌ها در حمایت از فعالان صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از اهداف این برنامه، فراهم کردن زمینه شناسایی و ارزیابی مهارت هنرمندان بومی و کمک به ساماندهی فعالیت‌های آنان در حوزه صنایع‌دستی است.

کیان ادامه داد: افرادی که موفق به کسب امتیاز لازم در این آزمون شوند، پس از طی مراحل مربوط، کارت صنعت‌گری دریافت خواهند کرد. این کارت زمینه بهره‌مندی از برخی حمایت‌ها و تسهیلات، از جمله تسهیلات کم‌بهره، را برای هنرمندان فراهم می‌کند.

در حاشیه برگزاری این رویداد، فروغ هاشمی، فرماندار شهرستان اوز، شریف بازرگانی، مسئول موزه مردم‌شناسی اوز و محمدابراهیم کیان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان با حضور در محل برگزاری آزمون، ضمن سخنرانی، بر اهمیت حفظ و احیای هنرهای بومی، حمایت از هنرمندان و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی صنایع‌دستی تأکید کردند.

برگزاری چنین آزمون‌هایی می‌تواند گامی مؤثر در مسیر شناسایی استعدادهای محلی، انتقال مهارت‌های سنتی به نسل‌های آینده و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر صنایع‌دستی در شهرستان اوز باشد؛ شهرستانی که برخورداری از هنرهای اصیل و میراث فرهنگی ارزشمند، ظرفیت قابل توجهی برای رونق گردشگری فرهنگی و صنایع‌دستی دارد.

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