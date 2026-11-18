به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه انعقاد تفاهمنامه همکاری با جهاد دانشگاهی که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل و معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور برگزار شد، گفت: تفاهمنامه آموزش گردشگری با همکاری جهاد دانشگاهی کشور و با حمایت استانداری اردبیل و همراهی شرکت توسعه گردشگری منعقد و توانمندسازی فعالان حوزه سفر در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: بحث آموزش و توانمندسازی فعالان حوزه گردشگری یکی از عوامل مهم در توسعه صنعت گردشگری استان است و اداره کل میراث‌فرهنگی آماده هرگونه همکاری در راستای توسعه آموزش گردشگری است.

او تاکید کرد: آموزش در حوزه گردشگری باید فعالان سه شاخه، از جمله شاغلان صنعت گردشگری، نیروهای تاسیسات در حال احداث و عوامل صنوف مختلف مرتبط با سفر را شامل شود و در این مورد الزام و تشویق به آموزش را در مراحل مختلف ارتباط با فعالان گردشگری پیگیری می‌کنیم.

جباری ادامه داد: پیش از این نیز فعالیت هتل اسکول با همکاری جهاد دانشگاهی و شرکت توسعه گردشگری فعالیت خود را آغاز کرده و دومین دوره آموزشی این مدرسه با عنوان تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط خاص در محل هتل لاله سرعین برگزار شد.

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