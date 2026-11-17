به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در ابلاغ سید جواد موسوی برای سید مسعود منتجبی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه فعالیت‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت طرح‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی اداره‌کل و به منظور دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در چهارچوب اسناد ملی و استانی و به‌ویژه در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، بدین‌وسیله با حفظ پست سازمانی به عنوان مسئول طرح و برنامه اداره‌کل منصوب می‌شوید.

سید مسعود منتجبی معاون گردشگری اداره کل خراسان رضوی، مشاور معاونت گردشگری کشور در امور برنامه‌ریزی و مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی را در کارنامه مدیریتی دارد.

انتهای پیام/