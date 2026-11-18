به گزارش خبرنگار میراث آریا در این نشست، موضوعاتی از جمله ارائه گزارش عملکرد هفته پدافند غیرعامل، بررسی تفاهم نامه میان وزارتخانه و سازمان پدافند غیرعامل کشور، برنامه ریزی برای آموزش های عمومی و تخصصی کارکنان و تشکیل تیم ارزیابی و نظارت بر عملکرد اجرای برنامه های پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، مصطفوی دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارتخانه، گزارشی از روند سازماندهی و فعالیت های این کمیته در سه محورارائه کرد اقدامات اجرایی و آموزش های عمومی و تخصصی، سازماندهی و اجرای اسناد بالادستی و دستورالعمل های ابلاغی.

وی با تأکید بر اینکه آسیب شناسی میدانی دارایی ها و مراکز ثقل از اولویت های اصلی کمیته پدافند غیرعامل وزارتخانه است، اظهار داشت: واحدهای ستادی و استانی باید با جدیت نسبت به اجرای دستورالعمل های ابلاغی پدافند غیرعامل اقدام کرده و گزارش عملکرد خود را به کمیته ارائه کنند .

در ادامه، رئیس موزه ملی ایران و جمعی از مدیران کل استانی به صورت وبیناری در نشست حضور یافتند و گزارشی از آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل ها، اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقدام در حوزه پدافند غیرعامل ارائه کردند .

اکبری بکرآباد مسئول علمی و پژوهشی و عضو کمیته پدافند غیرعامل، با تشریح تعاریف و مفاهیم پدافند غیرعامل و تبیین الزامات آن درمأموریت های وزارتخانه، به موضوعاتی همچون دارایی های ارزشمند، دامنه حفاظت، وضعیت موجود، ضرورت عبور از اقدامات پایه به اجرای اثربخش، وظایف محوری ستاد و ادارات کل استانی پرداخت .

وی با تأکید بر اینکه رویکرد وزارتخانه در حوزه پدافند غیرعامل، حفاظت و صیانت از سرمایه های انسانی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی است، تصریح کرد: تمامی ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها موظف اند مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل استان ها، مصوب ۶۲ اسفند ۹۹۱۱ سازمان پدافند غیرعامل کشور، نسبت به تشکیل، فعال سازی و استمرار فعالیت کارگروه پدافند غیرعامل اقدام کنند .

وی همچنین با اشاره به اقدامات آموزشی انجام شده افزود: دوره های آموزش عمومی پدافند غیرعامل به پایان رسیده است و با برنامه ریزی کمیته پدافند غیرعامل وزارتخانه، دوره های توانمندسازی تخصصی در حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و توسعه مدیریت، ویژه مدیران و کارکنان، به ویژه در ادارات کل استانی، تا پایان سال جاری به صورت میدانی و کارگاهی برگزار خواهد شد .

در ادامه، ندائی رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، ضمن قدردانی از تلاش ها و اقدامات اعضای کمیته و مدیران ستادی و استانی در پیگیری و اجرای دستورالعمل های ابلاغی، بر ضرورت همکاری و مشارکت مؤثر واحدهای سازمانی در تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مراکز ثقل، پشتیبانی از آموزش های تخصصی مدیران و کارشناسان، مشارکت در آسیب شناسی میدانی و ارزیابی مراکز منتخب، تدوین و بازنگری دستورالعمل های حفاظتی اختصاصی و پشتیبانی تخصصی از برنامه های آمادگی تأکید کرد .

وی در پایان، اجرایی سازی تفاهم نامه پدافند غیرعامل میان وزارتخانه و سازمان پدافند غیرعامل کشور، تشکیل تیم ارزیابی و نظارت برعملکرد، توسعه آموزش های تخصصی و کاربردی و تقویت هم افزایی تخصصی در اجرای پروژه های پدافند غیرعامل را از اولویت های کمیته درسطح ملی برشمرد .

این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی میان واحدهای ستادی و استانی و پیگیری مستمر برنامه ها و الزامات پدافند غیرعامل، با هدف ارتقای سطح آمادگی، کاهش آسیب پذیری و حفاظت مؤثر از دارایی ها و سرمایه های ارزشمند وزارتخانه دنبال شد.

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