به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد یونس روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ ضمن ابراز خرسندی از تحقق این مطالبه مهم از تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر استاندار قدردانی و اظهار کرد: امروز به برکت پیگیری‌ها و حمایت‌های استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد برداشته شدن گام‌های عملی برای تحقق آرزوی دیرینه ملوانان و مردم ساحل‌نشین کنارک هستیم.

فرماندار شهرستان کنارک با اشاره به جایگاه راهبردی بندر کنارک در سواحل مکران افزود: کنارک از ظرفیت‌های کم‌نظیر دریایی، تجاری و اقتصادی برخوردار است و راه‌اندازی رویه ته‌لنجی می‌تواند نقطه عطفی در رونق اقتصادی منطقه، افزایش درآمد و بهبود معیشت ملوانان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت فعالیت‌های تجاری و بندری باشد.

او تأکید کرد: آغاز این رویه، علاوه بر حمایت از جامعه پرتلاش ملوانی، زمینه‌ساز تحرک اقتصادی بازار، رونق کسب‌وکارهای محلی و بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت‌های ارزشمند دریا خواهد بود.

فرماندار گفت: محل جانمایی ساختمان و امکانات مورد نیاز برای شروع فعالیت، درباره فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تسریع در روند اجرایی و اداری در این خصوص تصمیم‌گیری شده است.

او تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های مرتبط، نمایندگان و کارشناسان خود را برای پیگیری امور اداری، هماهنگی‌های بین‌بخشی و رفع موانع احتمالی معرفی کنند تا مقدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم و زمینه ورود نخستین محموله رویه ملوانی و آغاز رسمی این رویه در بندر کنارک مهیا شود.

حقانی خاطرنشان کرد: بی‌تردید آغاز رویه ملوانی در بندر کنارک، نویدبخش فصلی تازه در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و تحقق مطالبات دیرینه مردمان نجیب و دریادل این خطه از سواحل مکران خواهد بود.

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