به گزارش خبرنگار میراث آریا، در آستانه برگزاری این جشنواره آیین تجلیل از هنرمندان عرصه سینما و رونمایی از پوستر پنجمین دوره تیاب در سالن کنفرانس ساختمان اداری شماره یک سازمان منطقه آزاد چابهار برگزار شد.

در این جشنواره هنرمندانی از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان حضور خواهند داشت و برگزاری این جشنواره زمینه‌ای برای تبادل تجربه میان فیلم‌سازان و معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های هنری جنوب‌شرق ایران فراهم می‌کند.

پنجمین جشنواره منطقه‌ای فیلم کوتاه تیاب با حمایت شورای اسلامی شهر و شهرداری چابهار، سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان بنادر و دریانوردی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار برگزار می‌شود.

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