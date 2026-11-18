به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۲۷ آبان، در تشریح این خبر، اظهار کرد: در جریان برگزاری شورای عالی ثبت آثار طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سه اثر طبیعی ارزشمند از استان همدان پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی کارشناسی، واجد شرایط ثبت ملی شناخته شدند و در فهرست آثار ملی طبیعی کشور قرار گرفتند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ثبت آبشار شهرستانه و آبشار گرینو در شهرستان تویسرکان و آبشار دره غار علی‌آباد دمق در شهرستان ملایر، افزود: ثبت این آثار، گامی مهم در راستای شناسایی، معرفی و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی استان همدان و پاسداشت سرمایه‌های ارزشمند طبیعی این منطقه به شمار می‌رود.

او با تاکید بر اهمیت ثبت آثار طبیعی در نظام حفاظت از میراث کشور، تصریح کرد: ثبت ملی، علاوه بر تثبیت جایگاه این آثار در فهرست میراث طبیعی کشور، زمینه توجه بیشتر به ضرورت حفاظت، مدیریت و صیانت از آن‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی بهتر این ظرفیت‌ها به گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت نیز موثر باشد.

اکبری ادامه داد: آثار طبیعی بخشی از سرمایه‌های هویتی و زیست‌محیطی هر منطقه هستند و حفاظت از آن‌ها نیازمند شناخت دقیق ارزش‌ها، توجه به ویژگی‌های طبیعی و همکاری دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی است، از این رو، شناسایی و ثبت آثار واجد ارزش طبیعی، یکی از اقدامات مهم در مسیر حفاظت پایدار از این میراث ارزشمند محسوب می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی استان همدان، خاطرنشان کرد: برخورداری از جاذبه‌های طبیعی در کنار پیشینه تاریخی و فرهنگی، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری استان فراهم کرده است و معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها به‌ویژه در حوزه طبیعت‌گردی، می‌تواند در رونق گردشگری شهرستان‌ها و بهره‌مندی جوامع محلی از مزایای اقتصادی آن نقش‌آفرین باشد.

او در پایان تاکید کرد: صیانت از آثار طبیعی ثبت‌شده و تلاش برای معرفی شایسته آن‌ها، در کنار حفاظت از میراث‌فرهنگی و حمایت از ظرفیت‌های گردشگری، از اولویت‌های این اداره‌کل است.

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