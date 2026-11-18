به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۷ آبان‌ماه اظهار کرد: راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی در استان ایلام در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و تأکید این وزارتخانه بر ضرورت ثبت، حفظ و انتقال تجربیات و روایت‌های ارزشمند پیشکسوتان به نسل‌های آینده انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به اهمیت تاریخ شفاهی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی جامعه افزود: بخش مهمی از تاریخ و هویت هر منطقه در خاطرات، تجربیات، دانش و روایت‌های افرادی نهفته است که طی سالیان متمادی در حوزه‌های مختلف فعالیت داشته و نقش مؤثری در حفظ، معرفی و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری ایفا کرده‌اند.

او تصریح کرد: تاریخ شفاهی فرصتی ارزشمند برای ثبت تجربیات و دستاوردهایی است که شاید در اسناد رسمی و مکتوب کمتر به آن‌ها پرداخته شده باشد و باید تلاش کنیم این سرمایه‌های ارزشمند پیش از آنکه از دسترس خارج شوند، به شکلی علمی و مستند ثبت و نگهداری شوند.

شریفی ادامه داد: این دبیرخانه وظیفه شناسایی چهره‌های اثرگذار، پیشکسوتان، مدیران و فعالان حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، برنامه‌ریزی برای انجام مصاحبه‌ها، گردآوری خاطرات و مستندات و سامان‌دهی و نگهداری اطلاعات و روایت‌های تاریخی را بر عهده خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان ایلام با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و صاحب‌نظران خاطرنشان کرد: در این مسیر تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی منسجم، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و رعایت اصول علمی مستندسازی، زمینه تولید آثار ماندگار در قالب کتاب، اسناد و محصولات صوتی و تصویری فراهم شود.

او در پایان گفت: راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی گامی مهم در راستای حفظ حافظه تاریخی استان ایلام و انتقال تجربیات ارزشمند نسل‌های گذشته به نسل جوان است و امیدواریم با همکاری پیشکسوتان، کارشناسان و فعالان این حوزه، بتوانیم بخشی از تاریخ پرفرازونشیب و ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی استان را برای آیندگان ثبت و ماندگار کنیم.

همچنین در این نشست، اعضای دبیرخانه تاریخ شفاهی استان ایلام تعیین و معرفی شدند و سجاد نظری نیز به‌عنوان دبیر این دبیرخانه منصوب شد تا با هماهنگی اعضا و برنامه‌ریزی منسجم، روند شناسایی سوژه‌ها، جمع‌آوری اسناد و مستندات و ثبت روایت‌های شفاهی پیشکسوتان و فعالان حوزه‌های مختلف را پیگیری کند.

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