به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی و حمایت از اشتغال گروه‌های هدف، دوره آموزش معرق چوب در قالب تفاهم‌نامه همکاری با اداره‌کل بهزیستی استان ایلام و در مرکز توان‌بخشی شایسته برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: در این دوره آموزشی ۲۶ نفر از مددجویان بهزیستی حضور داشتند و آموزش‌های تخصصی رشته معرق چوب را به مدت ۱۵۰ ساعت فرا گرفتند.

او با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی در ایجاد فرصت‌های شغلی برای اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی با هدف توانمندسازی مددجویان، ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، فراهم کردن زمینه خوداشتغالی و کمک به ورود آنان به عرصه تولید و بازار صنایع‌دستی انجام می‌شود.

شریفی خاطرنشان کرد: توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی و گسترش همکاری با دستگاه‌های حمایتی از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش توان اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های افراد در جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

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