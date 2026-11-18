به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پس از برگزاری انتخابات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی آذربایجان شرقی در ۲۵ آبان‌ماه و اعلام رسمی نتایج آن از سوی معاونت صنایع‌دستی استان در روز ۲۷ آبان‌ماه، جایگاه و حدود اختیارات این تشکل در چارچوب آیین‌نامه اجرایی جزء یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده، نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی و همچنین زمینه‌های واگذاری امور غیرحاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی به آن‌ها را تعیین می‌کند.

بهنام رحیم‌زاده معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به تفاوت میان کارکرد صنفی تشکل‌ها و مسئولیت‌هایی که در چارچوب مقررات می‌توان به آن‌ها سپرد، بیان کرد: تشکل حرفه‌ای باید بتواند مسائل فعالان صنایع‌دستی را از سطح مطالبات پراکنده به سطح پیگیری تخصصی و سازمان‌یافته منتقل کند. حضور نمایندگان رشته‌های مختلف در هیئت‌مدیره این تشکل، امکان انتقال مستقیم مسائل تولیدکنندگان، هنرمندان و استادکاران به ساختار تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند و به مجموعه اجازه می‌دهد متناسب با تخصص و حوزه فعالیت خود، در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با صنایع‌دستی نقش مشورتی و کارشناسی داشته باشد.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با تشریح ماده ۱۷ آیین‌نامه، پیگیری حقوق فعالان صنایع‌دستی، ارائه پیشنهاد برای اصلاح و تدوین مقررات، مشارکت در برنامه‌ریزی‌های استانی و ملی، ارائه خدمات تخصصی به اعضا و توسعه همکاری با دستگاه‌های اجرایی را از جمله وظایف و اختیارات قانونی این تشکل‌ها برشمرد.

او ادامه داد: دامنه فعالیت تشکل حرفه‌ای به پیگیری مسائل صنفی محدود نمی‌شود. ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، همکاری با مجموعه‌های دولتی و غیردولتی، تعامل با شهرداری‌ها برای توسعه نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های صنایع‌دستی و همچنین ارائه پیشنهاد برای استفاده از محصولات و ظرفیت‌های صنایع‌دستی در مبلمان شهری و اقلام هدیه دستگاه‌های اجرایی، از دیگر ظرفیت‌هایی است که در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده است.

رحیم‌زاده با تأکید بر اهمیت ماده ۱۸ آیین‌نامه و ظرفیت واگذاری امور غیرحاکمیتی اظهار کرد: وزارت میراث‌فرهنگی می‌تواند در چارچوب قوانین و ضوابط ابلاغی، بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و تخصصی حوزه صنایع‌دستی را به تشکل‌های حرفه‌ای واگذار کند. برنامه‌ریزی و برگزاری جشنواره‌ها، مسابقات تخصصی و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی، صدور شناسنامه آثار و تولیدات، برگزاری فرایندهای مرتبط با گواهی کیفیت کارگاهی و درجه‌بندی مجوزهای فعالیت، از جمله این امور به شمار می‌روند.

او افزود: در این چارچوب، بازرسی و ارزیابی فنی واحدهای دارای مجوز صنایع‌دستی نیز می‌تواند به نمایندگی از وزارتخانه به تشکل حرفه‌ای سپرده شود. تشکل در این زمینه مسئولیت بررسی و ارزیابی واحدها و گزارش تخلفات احتمالی به اداره‌کل را بر عهده خواهد داشت. البته اجرای این وظایف تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه و واگذاری رسمی اختیارات مربوط است.

معاون صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به گستره این مسئولیت‌ها، ظرفیت تشکل حرفه‌ای را در ایجاد ارتباط منسجم میان هنرمندان، تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان بازار مهم ارزیابی کرد و گفت: تنوع رشته‌های صنایع‌دستی و تفاوت مسائل تخصصی هر حوزه، ضرورت شکل‌گیری سازوکارهای کارشناسی درون تشکل را دوچندان می‌کند. پیش‌بینی کمیته‌های تخصصی در حوزه هنرمندان، تولیدکنندگان و صنعتگران، بازرگانان و فروشندگان و آموزش نیز در آیین‌نامه، امکان پیگیری متمرکزتر مسائل هر بخش را فراهم کرده است.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: آنچه در این ساختار اهمیت دارد، تعریف رابطه‌ای روشن میان تشکل حرفه‌ای و دستگاه متولی صنایع‌دستی است. تشکل باید از ظرفیت تخصصی و شناخت میدانی اعضای خود برای شناسایی مسائل، ارائه راهکار و اجرای مسئولیت‌های محوله استفاده کند

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