به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی در سومین جلسه بررسی و تعیین محدوده مناطق نمونه گردشگری شهرستان ملایر که روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه برگزار شد، گزارشی از روند شناسایی اراضی و مناطق مستعد سرمایه‌گذاری ارائه و بر معرفی ظرفیت‌های قابل واگذاری، استفاده از مجوزهای بی‌نام و ثبت اطلاعات مکان‌های پیشنهادی در سامانه invest.ir تاکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر با اعلام اینکه محدوده‌ها و طرح‌های پیشنهادی شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: طرح احداث مجموعه سه‌هکتاری سوارکاری در سامن به‌عنوان طرح پایلوت، ایجاد مجموعه گردشگری در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار و بررسی ظرفیت اراضی اطراف شهر، پارک کوثر، سد کریم‌خان، جاده سلامت و شهرهای سامن و زنگنه از دیگر موضوعات این مهم این حوزه است.

در ادامه سعید کتابی، فرماندار ملایر با تاکید بر اهمیت شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، خواستار مشارکت فعال دستگاه‌ها در معرفی مکان‌های مناسب و قابل اجرا شد.

او گردشگری را از اولویت‌های استان و شهرستان دانست و بیان کرد: ملایر به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده و باید با تکمیل زیرساخت‌ها، نگاه بین‌المللی به ظرفیت‌های آن داشت.

کتابی همچنین جشنواره مبلمان منبت را یکی از پیشران‌های اقتصادی و گردشگری شهرستان دانست و بر برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای بین‌المللی تاکید کرد.

او تسهیل سرمایه‌گذاری، معرفی مناسب ظرفیت‌ها، تسریع در صدور مجوزها و جلوگیری از معطل ماندن سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و خواستار همکاری جدی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و اجرای طرح‌ها شد.

در پایان، بر هماهنگی دستگاه‌ها، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها برای شناسایی و آماده‌سازی فرصت‌های گردشگری و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تاکید شد.

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