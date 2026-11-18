به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه و در دیدار اعضای هیئت‌مدیره جامعه تورگردانان ایران در محل دفتر مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، با اشاره به‌ضرورت تحول در محصولات گردشگری استان گفت: اصفهان برای تقویت جایگاه خود در بازار گردشگری، نیازمند عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت گردشگری خلاق، تجربه‌محور و رویدادمحور است؛ رویکردی که با معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده استان، زمینه افزایش ماندگاری گردشگران و توزیع متوازن منافع گردشگری را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی در طراحی و عرضه محصولات جدید گردشگری ادامه داد: ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و روستایی اصفهان امکان ارائه تجربه‌های متنوعی را به گردشگران می‌دهد و می‌توان با طراحی تورهای تخصصی و مشارکتی، ازجمله حضور گردشگران در فرآیند برداشت محصولات کشاورزی، بازدید از جشنواره‌های محلی و اقامت در روستاهای تولیدکننده، گردشگری را از الگوی صرفاً بازدید و اقامت به تجربه‌ای متفاوت و درآمدزا تبدیل کرد.

او با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه رویدادهای استان در دانشگاه و ایجاد داشبورد مدیریت رویدادها افزود: تاکنون بیش از ۴۰۰ رویداد در این سامانه ثبت‌شده است و امکان دسترسی به تقویم رویدادها و برنامه‌ریزی تورهای متناسب با علایق گردشگران فراهم‌شده است. همچنین استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی برای معرفی رویدادها و طراحی برنامه‌های سفر متناسب باسلیقه گردشگران در دستور کار قرار دارد.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری تصریح کرد: برگزاری رویدادها باید بر اساس استانداردهای مشخص و متناسب با اهداف گردشگری استان باشد و کیفیت برنامه‌های فرهنگی، هنری و محصولات عرضه‌شده در این جشنواره‌ها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، رویدادمحوری را یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری اصفهان دانست و گفت: با تأکید استاندار اصفهان، توسعه و تقویت رویدادهای داخلی و بین‌المللی در اولویت برنامه‌های استان قرارگرفته است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و همکاری‌های بین‌المللی، زمینه برگزاری اجلاس‌ها، نمایشگاه‌ها و رویدادهای بزرگ در اصفهان را فراهم کنیم.

او با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی استان برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی ادامه داد: وجود سالن استاندارد ۲ هزارنفری برای برگزاری اجلاس‌ها و برخورداری از چندین هتل پنج ستاره، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری رویدادمحور ایجاد کرده است. همچنین افزایش برنامه‌های مکمل فرهنگی و هنری در کنار نمایشگاه‌های بین‌المللی، ازجمله اجرای کنسرت و تئاتر و طراحی برنامه‌های گردشگری شهری، می‌تواند جذابیت حضور گردشگران و شرکت‌کنندگان در این رویدادها را افزایش دهد.

کرم‌زاده با اشاره به ضریب اشغال کامل برخی هتل‌های استان در تابستان گذشته افزود: ظرفیت اقامتی اصفهان در مقاطع برگزاری رویدادها و نمایشگاه‌ها با تقاضای قابل‌توجهی مواجه است و توسعه برنامه‌های گردشگری و افزایش تنوع محصولات سفر می‌تواند به تقویت جریان گردشگر در طول سال کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین از پیگیری طرح استانداردسازی و شناسنامه‌دار کردن محصولات صنایع‌دستی استان خبر داد و تصریح کرد: در این طرح، محصولات صنایع‌دستی ازنظر کیفیت، استاندارد، بسته‌بندی و مشخصات تولید رتبه‌بندی می‌شوند تا گردشگران و خریداران با آگاهی بیشتری نسبت به ویژگی‌ها و کیفیت محصولی که خریداری می‌کنند، تصمیم بگیرند.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد پایانه صادرات صنایع‌دستی در اصفهان ادامه داد: این طرح با پیش‌بینی حدود ۹۰ واحد تجاری در حال پیگیری است و قرار است در کنار ظرفیت عرضه عمده محصولات، امکان فعالیت خرده‌فروشی نیز فراهم شود تا زنجیره عرضه و صادرات صنایع‌دستی استان تقویت شود.

کرم‌زاده توسعه حمل‌ونقل و دسترسی به اصفهان را از الزامات رونق گردشگری دانست و افزود: طرح قطار سریع‌السیر تهران ـ اصفهان با پیشرفت اعلام‌شده حدود ۷۰ درصد در حال پیگیری است و بهره‌برداری از آن می‌تواند زمان سفر میان دو شهر را به حدود یک ساعت و نیم کاهش دهد و زمینه برگزاری گسترده‌تر نمایشگاه‌ها و رویدادهای ملی و بین‌المللی در اصفهان را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین با اشاره به‌ضرورت تقویت گردشگری ماجراجویانه و طبیعت‌محور گفت: توسعه فعالیت‌هایی مانند آفرود و سافاری به تجهیزات و ناوگان متناسب نیاز دارد و مشارکت بخش خصوصی در تأمین زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز این حوزه می‌تواند به تنوع‌بخشی محصولات گردشگری استان کمک کند.

کرم‌زاده در ادامه از برنامه‌ریزی برای ایجاد شرکت مدیریت مقصد گردشگری خبر داد و تأکید کرد: این مجموعه باهدف ساماندهی ظرفیت‌های گردشگری، تقویت بازاریابی، ارتباط با بازارهای هدف خارجی و معرفی منسجم ظرفیت‌های استان دنبال می‌شود تا زمینه فعالیت مؤثرتر فعالان بخش خصوصی و جذب گردشگران خارجی فراهم شود.

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