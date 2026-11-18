به گزارش میراث آریا، سعید نعمتی، امیر غفارمنش و امیرحسین صدیق به جمع بازیگران فصل دوم مجموعه طنز «اسباب زحمت» اضافه شدند. تصویربرداری این مجموعه که از تهران آغاز شده، تاکنون به ۳۰ درصد رسیده و گروه تولید همچنان در این شهر مستقر است.

فصل دوم «اسباب زحمت» با حضور بازیگران فصل نخست و چهره‌های جدید مقابل دوربین رفته است. در فصل نخست این مجموعه، سعید آقاخانی، حسن معجونی، عباس جمشیدی‌فر، کمند امیرسلیمانی، عاطفه باقری، دریا آقاخانی، نیما هوشمند و کیاشاه تنگستانی‌پور ایفای نقش کردند.

در فصل دوم، ماجراهای احمدآقا، صادق، ناصر خان و خانواده‌هایشان با اتفاقات و دردسرهای تازه‌ای ادامه پیدا می‌کند. سفر شخصیت‌های اصلی به شهرهای مختلف نیز موقعیت‌های جدیدی را برای روایت داستان و شکل‌گیری ماجراهای طنز فراهم می‌کند.

این مجموعه به سفارش مرکز سیمافیلم تولید می‌شود. گروه تولید در حال حاضر تصویربرداری را در تهران دنبال می‌کند و در ادامه راهی شهرهای دیگر خواهد شد.

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