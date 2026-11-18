به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ علی حیدربیگی چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در نشست روز جهانی مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی اظهار کرد: هدف از برگزاری این مراسم، افزایش آگاهی عمومی و تأکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و هویت ملی کشور است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت موضوع قاچاق آثار تاریخی و باستانی تصریح کرد: اموال فرهنگی و تاریخی، میراث ماندگار گذشتگان و هویت نسل‌های آینده هستند که هرگونه آسیب یا خروج غیرقانونی آن‌ها، از دست رفتن بخشی از تاریخ و اصالت یک ملت است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان خراسان رضوی به چالش‌های موجود در حوزه حفاظت از آثار تاریخی اشاره کرد و افزود: جنگ با قاچاق آثار باستانی، تنها یک مسئله امنیتی نیست، بلکه یک مبارزه فرهنگی و آموزشی است، در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، تمام توان خود را برای جلوگیری از خروج غیرقانونی اشیای تاریخی و شناسایی شبکه‌های قاچاق به کار گرفته‌ایم، اما این امر بدون همکاری مردم، نهادهای آموزشی و جامعه دانشگاهی امکان‌پذیر نیست.

او هم‌چنین با اشاره به نقش کلیدی دانشگاه‌ها در این زمینه اظهار کرد: انتخاب دانشگاه تربت‌حیدریه برای برگزاری این مراسم، نشان‌دهنده اهمیت نقش نخبگان و دانش‌پژوهان در شناسایی، مستندسازی و حفاظت از آثار باستانی است، دانشگاه‌ها باید به عنوان سنگر اصلی آگاهی‌بخشی، در کنار نیروهای حفاظتی، در مسیر صیانت از میراث فرهنگی قدم بردارد.

در ادامه این مراسم، بحث‌هایی پیرامون روش‌های نوین جرم‌شناسی در حوزه قاچاق آثار باستانی و نقش تکنولوژی در پایش و حفاظت از سایت‌های تاریخی مطرح شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم بر لزوم همکاری نزدیک‌تر میان نهادهای دولتی، دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای مقابله با این پدیده مخرب تأکید کردند.

این مراسم با حضور جمعی از کارشناسان میراث فرهنگی، اساتید و دانشجویان و فعالان حوزه فرهنگی دانشگاه برگزار شد و مباحثی پیرامون مدیریت فضای مجازی، تهیه مستندات آموزشی و استفاده از ظرفیت دانشجویان در موضوع حفاظت آثار و پایش نیروها مطرح شد.

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