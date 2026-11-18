به گزارش میراث آریا به نقل روابط عمومی فیلم‌نت، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی سال ۱۴۰۵ (۲۴ تا ۳۰ آبان) کمپین «رد پای کتاب» در فیلم‌نت اجرایی شده است و در این کمپین مجموعه‌ای از بهترین فیلم‌ها، سریال‌ها، مستندها و انیمیشن‌هایی که در آن کتاب، کتابخانه، کتابخوانی یا شغل نویسنده به عنوان یک شخصیت در اثر دیده می‌شود و همچنین بخشی از آثار سینمایی اقتباسی از ادبیات، به مدت یک هفته به‌صورت رایگان در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

در این کمپین، بیش از ۱۰۰ عنوان محتوا در قالب فیلم، سریال و مستند به طور رایگان و بدون نیاز به خرید اشتراک در اختیار همه علاقه‌مندان به سینما و ادبیات خواهد بود.

در این یک هفته، کاربران می‌توانند به مجموعه‌ای از ماندگارترین آثار سینمای ایران نظیر ساخته‌های داریوش مهرجویی (گاو، هامون، سارا، لیلا، درخت گلابی و سنتوری) و آثار مهمی چون «فروشنده»، «خواهران غریب»، «اینجا بدون من»، «نقطه ضعف»، «ساحره»، «چهل سالگی»، مستند «نویسنده بودن»، سریال محبوب «شهرزاد» و … دسترسی داشته باشند. همچنین در بخش کودک و نوجوان آثاری مانند «کوه جواهر»، «قدم یازدهم»، «مرد جوان و خیاط حیله‌گر» و… برای تماشا در دسترس است. همچنین تعداد زیادی از فیلم‌ها و مجموعه‌های سینمای جهان که موضوعی مرتبط با کتاب و کتابخوانی دارند در این کمپین در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

فیلم‌نت پیش از این نیز در مناسبت‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی برای همراهی با مردم ایران، بخش‌هایی از محتوای خود را رایگان کرده بوده است.

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