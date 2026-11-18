به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۷ مردادماه اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران و حمایت از سرمایه‌گذاری در این حوزه، مجوز فعالیت یک اقامتگاه و یک سفره‌خانه سنتی در استان ایلام صادر شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: توسعه و تقویت تأسیسات گردشگری از جمله اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با تسهیل فرآیند صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه افزایش ظرفیت‌های اقامتی و پذیرایی استان را فراهم کنیم.

شریفی تصریح کرد: رونق تأسیسات گردشگری علاوه بر ارتقای سطح خدمات به گردشگران، می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت اقتصاد محلی و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری استان ایلام نقش مؤثری داشته باشد.

او در پایان تأکید کرد: حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و توسعه متوازن زیرساخت‌ها با هدف تبدیل ظرفیت‌های ارزشمند استان به فرصت‌های اقتصادی و گردشگری، با جدیت دنبال می‌شود.

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