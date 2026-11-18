به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه در نشست با فعالان بخش خصوصی حوزه گردشگری شامل اتحادیه هتل‌داران، دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت شتاب‌دهنده صادراتی مدائن، اظهار کرد: توسعه گردشگری استان و جذب گردشگران خارجی، به‌ویژه از کشور عراق، نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، هم‌افزایی بخش خصوصی و ارائه خدمات متناسب با نیازها و سلیقه بازارهای هدف است.

معاون گردشگری استان کرمانشاه افزود: در این نشست، موضوع طراحی بسته‌های متنوع سفر به کرمانشاه در سه سطح مبتدی، متوسط و ویژه مورد بررسی قرار گرفت تا متناسب با شرایط، علایق و توان اقتصادی گروه‌های مختلف گردشگران، زمینه سفر به استان فراهم شود.

او با اشاره به نقش شرکت شتاب‌دهنده صادراتی مدائن در معرفی ظرفیت‌های گردشگری کرمانشاه در بازار عراق، تصریح کرد: این بسته‌های سفر از طریق این شرکت در کشور عراق معرفی و عرضه می‌شوند و در ادامه، تورهای گردشگری مختلف در قالب بسته‌های طراحی‌شده به استان کرمانشاه سفر خواهند کرد.

روشن تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دفاتر خدمات مسافرتی، هتل‌داران و سایر فعالان بخش خصوصی در کنار بازاریابی هدفمند در کشور عراق، می‌تواند زمینه افزایش ورود گردشگران خارجی، رونق تأسیسات گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان را فراهم کند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: هدف از این برنامه، عبور از معرفی صرف جاذبه‌های گردشگری و حرکت به سمت طراحی محصولات و بسته‌های سفر قابل عرضه در بازارهای هدف است تا کرمانشاه بتواند سهم بیشتری از بازار گردشگری کشور عراق را به خود اختصاص دهد.

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