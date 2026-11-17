به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری جشنواره، جدول اجرای نمایش‌های بخش «تئاتر در میدان» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت برای اجرا از بیست‌وششم تا بیست‌وهشتم آبان در میدان‌های انقلاب اسلامی، حضرت ولی‌عصر(عج) و شهدا اعلام شد.

بر این اساس، اجراهای این بخش به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۲۶ آبان

نمایش خیابانی «کوچک‌تر از نخل به بلندای آسمان» به کارگردانی ایوب رحیمی از میناب ـ میدان انقلاب اسلامی، ساعت ۲۱

نمایش خیابانی «سنگ» به کارگردانی سعید ذبیحی از کرمانشاه ـ میدان حضرت ولی‌عصر(عج)، ساعت ۲۰:۳۰

چهارشنبه ۲۷ آبان

نمایش خیابانی «پرواز پروانه‌ها» به کارگردانی آرزو جعفری از تهران ـ میدان انقلاب اسلامی، ساعت ۲۱

نمایش خیابانی «دُر غلطان» به کارگردانی امیر امینی از لاهیجان ـ میدان حضرت ولی‌عصر(عج)، ساعت ۲۰:۳۰

پنج‌شنبه ۲۸ آبان

نمایش خیابانی «دوازده روز عاشقی» به کارگردانی کاظم ارجمندنیا از بوشهر ـ میدان انقلاب اسلامی، ساعت ۲۱

نمایش خیابانی «پرواز پروانه‌ها» به کارگردانی آرزو جعفری از تهران ـ میدان حضرت ولی‌عصر(عج)، ساعت ۲۰:۳۰

نمایش خیابانی «سوز و گداز» به کارگردانی مهرداد کاووسی از تهران ـ میدان شهدا، ساعت ۲۰:۳۰

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

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