به گزارش میراث‌آریا، سرهنگ محمد احمدی امروز ۲۷ آبانماه ۱۴۰۵۲ گفت: در راستای تقویت مشارکت‌های مردمی، جلب اعتماد عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی، تعدادی از دوستداران میراث ملی با همکاری و راهنمایی معتمدان محلی، اشیای تاریخی در اختیار خود را به اداره میراث فرهنگی شهرستان داراب تحویل دادند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس افزود: این آثار شامل یک خمره سفالی منقوش با نقش فشاری، یک کوزه سفالی منقوش با همین شیوه تزئینی، یک تشت بزرگ سنگی شکسته، یک پایه‌ستون تاریخی و ۶ قطعه سنگ مزار است که با هدف حفاظت و نگهداری اصولی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به مجموعه میراث فرهنگی شهرستان اهدا شده‌اند.

سرهنگ احمدی ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان داراب تعامل با افراد مشارکت کننده و جوامع محلی را یکی از مؤثرترین راهکارها برای حفاظت از میراث تاریخی دانست و تأکید کرد: صیانت از آثار تاریخی تنها وظیفه دستگاه‌های متولی نیست، بلکه نیازمند همراهی و احساس مسئولیت همه اقشار جامعه است.

او در ادامه با اشاره به برداشت‌های نادرست درباره مفهوم گنج و دفینه اظهار کرد: بسیاری از اشیای به‌جامانده از دوره‌های تاریخی، بیش از آنکه ارزش مادی داشته باشند، از نظر مطالعات باستان‌شناسی، پژوهش‌های تاریخی و نگهداری در موزه‌ها دارای اهمیت هستند و بخشی از هویت و پیشینه فرهنگی سرزمین ما را بازتاب می‌دهند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس همچنین نسبت به حفاری‌های غیرمجاز با انگیزه دستیابی به گنج هشدار داد و از شهروندان خواست از هرگونه دخل‌وتصرف در محوطه‌های تاریخی، اعم از ثبت‌شده و ثبت‌نشده، خودداری کنند.

احمدی خاطرنشان کرد: حفاری غیرمجاز علاوه بر تخریب لایه‌های ارزشمند تاریخی و از بین بردن اطلاعات علمی آثار، پیامدهای قانونی جدی برای مرتکبان به همراه دارد و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی با استناد به قوانین و مقررات، با این‌گونه تخلفات برخورد خواهد کرد.

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