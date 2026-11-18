به گزارش خبرنگار میراث آریا، دوره آموزشی «حفاظت اضطراری از آثار منقول فرهنگی‌تاریخی؛ بسته‌بندی و جابه‌جایی در بحران جنگ با رویکرد عملیاتی» روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور مدیران، امنای اموال و کارشناسان مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی سعدآباد و نیاوران، در سالن ملت مجموعه سعدآباد برگزار شد.

این دوره آموزشی با تدریس فاطمه علی‌میرزایی و با هدف ارتقای دانش و مهارت تخصصی شرکت‌کنندگان در زمینه حفاظت اضطراری از آثار منقول فرهنگی‌تاریخی در شرایط بحرانی برگزار شد.

در این برنامه، موضوعاتی مرتبط با اصول و شیوه‌های بسته‌بندی، حفاظت و جابه‌جایی آثار در شرایط جنگی و ضرورت آمادگی و اتخاذ تدابیر عملیاتی برای صیانت از میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری این دوره در راستای افزایش آمادگی تخصصی نیروهای مجموعه‌های فرهنگی‌تاریخی و تقویت توانمندی‌های لازم برای حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی در شرایط اضطراری انجام شد.

این برنامه از سوی اداره کل توسعه منابع انسانی و با همکاری اداره کل موزه‌ها به میزبانی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد.

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