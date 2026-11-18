این نشست با حضور داوودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری، معاونان و کارشناسان این مرکز و همچنین علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاون، رؤسای ادارات و کارشناسان این دفتر برگزار شد.

در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات و تلاش‌های وزارت میراث‌فرهنگی در اجرای سامانه فوریت‌های اداری، وضعیت موجود و روند عملکرد این وزارتخانه در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا مسافر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات، با تشریح اقدامات انجام‌شده، به حضور ناظران این دفتر در ادارات شهرستانی و اجرای برنامه‌های نظارتی در ۱۳ استان کشور اشاره کرد و این اقدامات را در راستای تقویت نظارت میدانی، شناسایی مسائل و ارتقای کیفیت پاسخگویی به مراجعان دانست.

وی همچنین با اشاره به کسب رتبه نخست وزارت میراث‌فرهنگی در میان دستگاه‌های اجرایی کشور در ارزیابی عملکرد سامانه فوریت‌های اداری در مهرماه، این موفقیت را حاصل پیگیری مستمر، هماهنگی بخش‌های مرتبط و تلاش مجموعه همکاران در ستاد و استان‌ها عنوان کرد.

در پایان این نشست، عملکرد وزارت میراث‌فرهنگی در حسن اجرای سامانه فوریت‌های اداری مطلوب و رو به رشد ارزیابی شد و بر تداوم اقدامات نظارتی، ارتقای کیفیت پاسخگویی و تقویت فرایندهای اجرایی این سامانه تأکید شد.

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