به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی نژاد، روز ۲۶ آبان ماه و در نشست هم‌اندیشی صنعت گردشگری اتاق بازرگانی اصفهان و جامعه تورگردانان ایران که با حضور امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و اکبر غم‌خوار رئیس هیئت‌مدیره جامعه تورگردانان ایران در اصفهان برگزار شد، گفت: اصفهان باوجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی، همچنان در بهره‌برداری از بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌های خود با عقب‌ماندگی مواجه است و بسیاری از فرصت‌هایی که می‌توانند به خلق ثروت و اشتغال منجر شوند، هنوز به چرخه اقتصادی استان وارد نشده‌اند.

استاندار اصفهان با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و خسارت‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه ادامه داد: در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی و اعتباری روبه‌رو است، باید به‌جای اتکا به اعتبارات دولتی، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها برنامه‌ریزی کرد.

جمالی نژاد با اشاره به تجربه خود در مسئولیت‌های اجرایی و مدیریت شهری افزود: در دوره‌های گذشته نیز برای تأمین فضاهای اداری و استقرار مجموعه‌های مختلف، جست‌وجوی گسترده‌ای برای یافتن ساختمان مناسب انجام می‌شد، درحالی‌که امروز بسیاری از ساختمان‌های ارزشمند و دارای ظرفیت تاریخی و اقتصادی در استان وجود دارند که سال‌هاست از آن‌ها استفاده مؤثری نمی‌شود.

او تصریح کرد: مسئله فقط ساختمان‌های تاریخی نیست؛ در حوزه گردشگری نیز ظرفیت‌های فراوانی داریم که باوجود گذشت سال‌ها همچنان مغفول مانده‌اند. حتی موضوعاتی مانند برند اصفهان و تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی این شهر به ثروت، سال‌هاست مطرح می‌شود، اما برای تحقق عملی آن‌ها به‌اندازه کافی اقدام نشده است.

جمالی نژاد با تأکید بر نقش گردشگری در حفظ پویایی اقتصادی و اجتماعی جامعه گفت: گردشگری یکی از پاک‌ترین، کم‌هزینه‌ترین، در دسترس‌ترین و فراگیرترین فعالیت‌های اقتصادی است و می‌تواند در شرایط دشوار کنونی، زمینه فعالیت نیروهای جوان، تحصیل‌کرده، خلاق و کارآفرین را فراهم کند.

استاندار اصفهان با اشاره به‌ضرورت جلوگیری از توقف فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی ادامه داد: نباید اجازه دهیم چرخه اقتصادی استان و کشور متوقف شود؛ چراکه در صورت تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در دوره پس از جنگ، زمینه بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی فراهم خواهد شد.

او با اشاره به مراجعات برخی کارآفرینان و خانواده‌های نیازمند حمایت به استانداری افزود: در میان مراجعه‌کنندگان، افراد خلاق و توانمندی وجود دارند که باوجود برخورداری از مهارت، انگیزه و ایده‌های اقتصادی، به دلیل موانع اداری و مشکلات تأمین منابع مالی نمی‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند یا گسترش دهند.

جمالی نژاد با بیان اینکه نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها را در میان تولیدکنندگان خانگی و خانواده‌های کم‌درآمد مشاهده کرده است، گفت: خانواده‌هایی با فرزندان تحصیل‌کرده و مستعد وجود دارند که با برخورداری از حمایت‌های محدود مالی و فراهم شدن امکان فعالیت، می‌توانند به کسب‌وکارهای پایدار دست پیدا کنند. این ظرفیت نیروی انسانی باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و گردشگری موردتوجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت پیوند دادن گردشگری با سایر فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی استان ادامه داد: گردشگری نباید صرفاً به حضور گردشگران خارجی محدود شود؛ حتی در شرایطی که ورود گردشگران خارجی با محدودیت مواجه است، می‌توان با تقویت گردشگری داخلی، بخش مهمی از تقاضای سفر و هزینه‌کرد گردشگران را در داخل استان و کشور حفظ کرد.

او افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم برای حضور در رویدادها، شرکت در برنامه‌های فرهنگی، بازدید از جاذبه‌ها و تجربه فعالیت‌های گردشگری، به‌جای سفر به خارج از کشور، از ظرفیت‌های شهرها و استان‌های داخلی استفاده کنند و منابع مالی حاصل از این سفرها در اقتصاد کشور گردش داشته باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت خانه‌های تاریخی، کارگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گفت: اصفهان از مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌ها و داشته‌های فرهنگی برخوردار است که می‌توانند مبنای طراحی محصولات جدید گردشگری قرار گیرند. خانه‌های تاریخی، کارگاه‌های صنایع‌دستی و ظرفیت هنرمندان و استادکاران، فرصت‌هایی هستند که باید بیش از گذشته در برنامه تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی قرار گیرند.

جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری تجربه‌محور تصریح کرد: گردشگری نباید صرفاً به حضور گردشگران خارجی محدود شود؛ حتی در شرایطی که ورود گردشگران خارجی با محدودیت مواجه است، می‌توان با تقویت گردشگری داخلی، بخش مهمی از تقاضای سفر و هزینه‌کرد گردشگران را در داخل استان و کشور حفظ کرد.

او افزود: باید شرایطی فراهم شود که مردم برای حضور در رویدادها، شرکت در برنامه‌های فرهنگی، بازدید از جاذبه‌ها و تجربه فعالیت‌های گردشگری، به‌جای سفر به خارج از کشور، از ظرفیت‌های شهرها و استان‌های داخلی استفاده کنند و منابع مالی حاصل از این سفرها در اقتصاد کشور گردش داشته باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت خانه‌های تاریخی، کارگاه‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان گفت: اصفهان از مجموعه‌ای متنوع از جاذبه‌ها و داشته‌های فرهنگی برخوردار است که می‌توانند مبنای طراحی محصولات جدید گردشگری قرار گیرند. خانه‌های تاریخی، کارگاه‌های صنایع‌دستی و ظرفیت هنرمندان و استادکاران، فرصت‌هایی هستند که باید بیش از گذشته در برنامه تورگردانان و دفاتر خدمات مسافرتی قرار گیرند.

جمالی نژاد با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری تجربه‌محور تصریح کرد: صنایع‌دستی نباید صرفاً به‌عنوان فعالیتی محدود به گروه‌های سنی خاص معرفی شود؛ امروز دختران و پسران جوان در حوزه طراحی، تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی فعالیت می‌کنند و باید این توانمندی‌ها را به بخشی از تجربه سفر گردشگران تبدیل کرد.

او با اشاره به‌ضرورت تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان افزود: تورهای آشپزی محلی، گردشگری صنایع‌دستی و برنامه‌های مبتنی بر تجربه زندگی و فرهنگ بومی ازجمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند برای گردشگران جذابیت ایجاد کنند. همچنین باید از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان برای طراحی برنامه‌های شبانه، رصد نجومی، عکاسی و سایر تجربه‌های متفاوت گردشگری استفاده کرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تدوین بسته‌های مشخص سفر ادامه داد: باید بسته‌های گردشگری با مدت‌زمان‌های متفاوت، از سه‌شب تا پنج‌شب، طراحی و با قیمت‌های رقابتی عرضه شوند. در این مسیر، صرفاً معرفی جاذبه‌ها کافی نیست و باید یک تیم اقتصادی و تخصصی در کنار فعالان گردشگری قرار گیرد تا بتواند هزینه‌ها، قیمت‌گذاری، بازاریابی و شیوه عرضه محصولات را مدیریت کند.

جمالی نژاد با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان گفت: باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه به حوزه گردشگری فراهم شود و ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در کنار توانمندی دفاتر خدمات مسافرتی، تورگردانان و سایر فعالان این حوزه قرار گیرد.

او بر ضرورت تقویت شبکه سفرهای استانی، ملی و بین‌المللی تأکید کرد و افزود: همکاری میان استان‌های گردشگرپذیر می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران و توزیع منافع اقتصادی سفر کمک کند. به همین منظور، پیوند گردشگری اصفهان، یزد و شیراز و احیای همکاری‌های مشترک میان این سه مقصد مهم گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند همکاری و هم‌افزایی مجموعه‌های مختلف است، خواستار توجه بیشتر فعالان صنعت گردشگری به تنوع‌بخشی محصولات، استفاده از ظرفیت‌های مغفول استان، مشارکت سرمایه‌گذاران و طراحی تجربه‌های جدید سفر شد.

انتهای پیام/