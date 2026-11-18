https://www.chtn.ir/x4ymk۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۶ کد خبر 1405082702224 فیلم خبری جشنواره زرشک افین جشنواره زرشک روستای افین شهرستان زیرکوه برگزار شد. دریافت 17 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405082702224 سمیه محمدی دبیر محمد آوخ برچسبها خراسان جنوبی زیرکوه جشنواره زرشک روستای افین پربینندهترینها هنر رنگرزی؛ میراث ماندگار عشایر فارس سمنان؛ روایت زنده تاریخ، فرهنگ و اصالت در قلب ایران توسعه بازاریابی صنایع دستی در سمنان، دومین نمایشگاه ملی با حضور مقامات… خانه نبوی؛ عطر زندگی در اقامتگاهی به رنگ اصالت
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