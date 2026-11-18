به گزارش میراث آریا، آذر نجیبی، طراح و هنرمند رودوزی سنتی، با اشاره به شعار خود با عنوان «قدم‌هایت را رنگی کن» اظهار کرد: در طراحی کفش‌های مردانه تلاش کرده است رنگ، طرح و نقش ایرانی را با نگاهی ساختارشکن و با الهام از سوزن‌دوزی‌های اصیل ایرانی به کار بگیرد.

او معتقد است: پوشش اقوام ایرانی بی‌بدیل، رنگارنگ و سرشار از نماد و نشان است و می‌تواند دستمایه طراحی مد و لباس، حتی در حوزه کفش، قرار گیرد.

به گفته نجیبی، در کفش‌های مردانه سوزن‌دوزی‌هایی با اشکال هندسی به کار رفته است، در حالی که طراحی کفش‌های زنانه از نقوش سوزن‌دوزی ترکمن با گل‌های درشت بهره برده است. او به‌تازگی با گروه‌های کنسرت موسیقی نیز همکاری کرده و لباس‌هایی برای اجراهای خارج از کشور طراحی کرده است تا پوشش اقوام ایرانی در این اجراها معرفی شود.

مجموعه مستند «قدم‌های رنگین» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی آشا محرابی، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه حوالی ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود؛ همچنین تکرار این برنامه دوشنبه ۲ آذرماه ساعت ۱۵:۳۰ و سه‌شنبه ۳ آذرماه ساعت ۴:۰۰ بامداد روی آنتن می‌رود.

انتهای پیام/