به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای هتل‌ها، متل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های استان زنجان، با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، معاونت گردشگری، نمایندگان جامعه هتل‌داران و مهمان‌پذیران استان، در هتل پیام برگزار گردید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: در جریان این نشست که با نظارت مستقیم معاونت گردشگری استان انجام شد، اساسنامه انجمن با ضوابط جدید ابلاغی از سوی معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تطبیق داده شد. این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی ساختار تشکل‌های حرفه‌ای و همسو با استانداردهای کشوری انجام شد.

او در این مجمع با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی چارچوب‌های فعالیت تشکل‌های گردشگریبیان کرد: تطبیق اساسنامه انجمن با ضوابط جدید کشوری، زمینه شفافیت بیشتر در وظایف و مسئولیت‌ها و همچنین ایجاد انسجام در فعالیت‌های این تشکل حرفه‌ای را فراهم می‌کند.

موسوی در ادامه افزود: انجمن حرفه‌ای هتل‌ها می‌تواند با انتقال دیدگاه‌ها و بیان چالش‌های بهره‌برداران مراکز اقامتی، نقش مؤثری در تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و معاونت گردشگری استان ایفا کند و مسیر پیگیری مسائل مشترک اعضا را هموار سازد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: مشارکت فعال اعضا در تصمیم‌گیری‌های انجمن، فرصتی استراتژیک برای بهره‌گیری از تجربیات فعالان صنعت اقامت، طرح نیازهای آموزشی و ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت ارتقای سطح خدمات‌رسانی به گردشگران در استان زنجان خواهد بود.

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