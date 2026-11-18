به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری چهارشنبه ۲۷ آبان در بازدید از بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان با اشاره به ضرورت توسعه پژوهش‌های بنیادین در حوزه تاریخ و تمدن غرب کشور اظهار کرد: با هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی بنیاد ایران‌شناسی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان و مرکز مطالعات تمدنی غرب کشور که در مرحله تاسیس قرار دارد، می‌توان زمینه شکل‌گیری یک مجموعه پژوهشی منسجم و اثرگذار را فراهم کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان افزود: هدف از این همکاری‌ها، پایه‌گذاری و تقویت جریان پژوهش‌های تاریخی و تمدنی در استان همدان و سایر استان‌های غرب کشور و شناسایی و بررسی ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ این منطقه در دوره‌های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی است؛ به‌ویژه موضوعاتی که تاکنون پژوهش‌های مستند و جامعی درباره آن‌ها انجام نشده و نیازمند مطالعات تخصصی و عمیق هستند.

او با اشاره به سابقه همکاری‌های مشترک این اداره‌کل و بنیاد ایران‌شناسی بیان کرد: این دو مجموعه طی سال‌های گذشته در زمینه پژوهش، تالیف، چاپ و انتشار کتاب‌های مرتبط با تاریخ، باستان‌شناسی، میراث ناملموس و معماری همکاری‌های موثری داشته‌اند و راه‌اندازی مرکز مطالعات تمدنی غرب کشور می‌تواند با ایجاد یک محور پژوهشی مکمل، دامنه و عمق این همکاری‌ها را گسترش دهد.

اکبری ادامه داد: پیوند ظرفیت‌های علمی و تخصصی این سه مجموعه، فرصت مناسبی برای طراحی و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک با مشارکت پژوهشگران، استادان دانشگاه و متخصصان حوزه‌های مرتبط فراهم می‌کند و می‌تواند به تولید آثار علمی و محتوای مستند درباره تاریخ و تمدن ایران در غرب کشور به‌ویژه استان همدان نجر شود.

او با تاکید بر ضرورت بهره‌برداری از نتایج این پژوهش‌ها در سطوح مختلف جامعه تصریح کرد: دستاوردهای مطالعاتی و پژوهشی باید به‌گونه‌ای تدوین و منتشر شوند که علاوه بر جامعه دانشگاهی و متخصصان، برای عموم مردم نیز قابل استفاده باشند، چراکه پژوهش زمانی اثربخش خواهد بود که به شناخت بهتر پیشینه تاریخی و فرهنگی، آگاهی عمومی و معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشور کمک کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با اشاره به مسئولیت مشترک این مجموعه‌ها در صیانت و معرفی هویت تاریخی ایران گفت: بنیاد ایران‌شناسی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی و مرکز مطالعات تمدنی غرب کشور هر یک از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند و با هم‌افزایی این توانمندی‌ها می‌توانند در مسیر شناخت، حفاظت، مستندسازی و معرفی فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران نقش موثرتری ایفا کنند.

اکبری خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، معرفی ایران واقعی، پیشینه تاریخی، دستاوردهای تمدنی و غنای فرهنگی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تولید محتوای علمی، مستند و قابل اتکا با همکاری مراکز پژوهشی و مجموعه‌های متولی میراث‌فرهنگی می‌تواند زمینه معرفی شایسته این ظرفیت‌ها در سطح ملی و فراتر از آن را فراهم کند.

او ابراز امیدواری کرد با تدوین برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری از توان پژوهشگران و متخصصان، همکاری‌های سه‌جانبه وارد مرحله اجرایی شود و نتایج آن در قالب طرح‌های پژوهشی، کتاب‌ها و تولیدات علمی و فرهنگی در اختیار جامعه علمی و عموم مردم قرار گیرد.

انتهای پیام/