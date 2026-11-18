به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های رزن و درگزین روز چهارشنبه ۲۷ آبان با اشاره به نقش مهم نیروی انتظامی در حفظ امنیت و حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، تعامل و همکاری این مجموعه را یکی از ضرورت‌های اساسی در پیشگیری از تخریب، حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق و تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی دانست.

مهدی فتحیان راسخ، اظهار کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی یک مسئولیت همگانی است و تحقق این مهم نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه نیروی انتظامی است.

او اضافه کرد: با گسترش همکاری‌های مشترک، می‌توان زمینه حفاظت موثرتر از آثار تاریخی، صیانت از محوطه‌های باستانی، مقابله با جرائم مرتبط با میراث‌فرهنگی و همچنین تامین امنیت گردشگران و زیرساخت‌های گردشگری منطقه را فراهم کرد.

فتحیان راسخ ادامه داد: اداره میراث‌فرهنگی شهرستان‌های رزن و درگزین با رویکرد تعامل سازنده با مجموعه نیروی انتظامی، پیگیری حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی منطقه را از اولویت‌های مهم خود می‌داند.

او تصریح کرد: در این راستا، بر تقویت هماهنگی‌های میدانی، تبادل اطلاعات، پیگیری موارد مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی و استمرار تعامل میان دو مجموعه تاکید شد.

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