به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان که با حضور مدیران ملی و استانی و فعالان بخش‌خصوصی در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با قدردانی از ابتکار استاندار گیلان در برگزاری این رویداد، این استان را یکی از کانون‌های ممتاز تمدنی، فرهنگی و طبیعی ایران دانست و بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های متنوع آن به فرصت‌های پایدار اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاکید کرد.

او با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی گیلان اظهار کرد: این استان مهد تلاقی فرهنگ و تاریخ است و از مارلیک تا ماسوله، گستره‌ای ارزشمند از میراث تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است. برخورداری از جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی همچون دریا، جنگل، تالاب و رودخانه در کنار میراث غنی فرهنگی، گیلان را به یکی از مستعدترین پهنه‌های کشور برای توسعه گردشگری تاریخی و فرهنگی تبدیل کرده است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ظرفیت ممتاز گیلان در گردشگری خوراک، این حوزه را یکی از مزیت‌های رقابتی استان در جذب گردشگران داخلی و خارجی برشمرد و گفت: وجود بیش از ۳۰۰ نوع غذای محلی، دسر و شیرینی بومی که مهارت پخت سنتی ۴۲ عنصر از آن‌ها به ثبت ملی رسیده و ۱۲ عنصر دیگر نیز در نوبت ثبت قرار دارند، بیانگر تنوع و غنای فرهنگ غذایی این استان است؛ ظرفیتی که می‌تواند در کنار سایر جاذبه‌های گردشگری، به افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد محلی منجر شود.

محسنی‌بندپی همچنین صنایع‌دستی گیلان را جلوه‌ای از خلاقیت، هویت و مهارت نسل‌های متوالی مردم این سرزمین دانست و افزود: صنایع‌دستی اصیل این استان، چه در شهرها و چه در روستاها، از ظرفیت ارزشمندی برای پیوند با زنجیره گردشگری برخوردار است و می‌تواند با ایجاد فرصت‌های جدید درآمدی، زمینه توانمندسازی جوامع محلی و تقویت اقتصاد خانوارها را فراهم کند.

او در ادامه با اشاره به ضرورت عبور از نگاه‌های تک‌بعدی به توسعه استان‌های شمالی کشور در دوره پیش از انقلاب اسلامی، بر لزوم اتخاذ رویکردی جامع، متوازن و مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی در سیاست‌گذاری توسعه تاکید کرد و گفت: با توجه ویژه استاندار گیلان و تلاش‌های مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مجموعه همکاران این اداره‌کل، امروز گیلان به کارگاهی بزرگ برای توسعه تأسیسات گردشگری تبدیل شده است.

معاون گردشگری کشور با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان افزود: در کنار هتل‌های چهار و پنج ستاره موجود، حدود ۱۳ هتل دیگر با همین درجات کیفی در حال ساخت است که این روند، بیانگر ظرفیت رو به رشد گیلان برای ارتقای زیرساخت‌های اقامتی، افزایش کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به تقاضای بازار گردشگری است.

محسنی‌بندپی با تاکید بر نقش تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در تحقق اهداف توسعه گردشگری تصریح کرد: بدون حضور موثر بخش‌خصوصی، ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی آنان، هیچ دستگاه اجرایی به‌تنهایی قادر نخواهد بود اهداف پیش‌بینی‌شده در این حوزه را محقق کند. از این رو، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی باید در کانون برنامه‌های توسعه گردشگری قرار گیرد.

او در همین زمینه از امضای تفاهم‌نامه‌ای با هدف کاهش هزینه تامین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری گیلان خبر داد و اظهار کرد: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان با همکاری معاونت سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند که بر اساس آن، استانداری گیلان تأمین هشت درصد سود تسهیلات گواهی سپرده خاص را بر عهده می‌گیرد تا از این طریق، شرایط مناسب‌تری برای تامین منابع مالی و ورود سرمایه‌گذاران به طرح‌های گردشگری فراهم شود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین چهار محور راهبردی را مبنای حرکت هدفمند گیلان در مسیر توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری دانست و خاطرنشان کرد: نخستین محور، تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری بر اساس مزیت‌های رقابتی و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه استان است، رویکردی که می‌تواند ضمن هدایت منابع مالی به سمت فرصت‌های دارای توجیه اقتصادی، از پراکندگی و عدم انسجام در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری جلوگیری کند.

او تقویت مشارکت بخش‌خصوصی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دومین محور این راهبرد عنوان کرد و افزود: طراحی و ارائه بسته‌های مشخص سرمایه‌گذاری، به‌عنوان سومین محور، زمینه معرفی شفاف فرصت‌ها، کاهش ابهامات و تسریع فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

محسنی‌بندپی توسعه گردشگری کشاورزی، روستایی و طبیعت‌محور با رویکرد اگروتوریسم و مشارکت فعال جوامع محلی را چهارمین محور راهبردی توسعه گردشگری گیلان برشمرد و تاکید کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن صیانت از محیط‌زیست و حفظ ارزش‌های بخش کشاورزی، زمینه تنوع‌بخشی به اقتصاد روستاها، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، افزایش تولید، ارزآوری و ارتقای سطح رفاه جوامع محلی را فراهم آورد.

او در پایان، تحقق این رویکرد را مستلزم هم‌افزایی نظام مدیریتی، ظرفیت‌های اجرایی استان و توان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی دانست و گفت: گیلان با برخورداری از سرمایه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و کشاورزی، این امکان را دارد که با برنامه‌ریزی منسجم و سرمایه‌گذاری هدفمند، جایگاه خود را در منظومه گردشگری کشور ارتقا دهد و از ظرفیت‌های کم‌نظیر خود برای خلق ارزش اقتصادی و توسعه پایدار بهره‌برداری کند.

انتهای پیام/