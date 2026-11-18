به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه به همراه سرهنگ سعید نجفعلی، فرمانده یگان حفاظت استان تهران و حسین اله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از موزه رضا عباسی بازدید کرد.

سرهنگ سعید نجفعلی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی اظهار کرد: موزه‌ها به‌عنوان حافظان هویت تاریخی و فرهنگی کشور، نیازمند توجه ویژه به مقوله امنیت و حفاظت هستند و صیانت از آثار ارزشمند آن‌ها مستلزم نظارت مستمر و پیش‌بینی تمهیدات حفاظتی متناسب با شرایط هر مجموعه است.

او افزود: در این بازدید، وضعیت حفاظت فیزیکی و زیرساخت‌های امنیتی موزه رضا عباسی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای ارتقای سطح ایمنی، پیشگیری از تهدیدات احتمالی و تقویت اقدامات حفاظتی بررسی شد.

فرمانده یگان حفاظت استان تهران با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف تصریح کرد: حفاظت مؤثر از موزه‌ها نیازمند تعامل مستمر میان مدیریت مجموعه، کارشناسان و نیروهای یگان حفاظت است تا با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، زمینه حفاظت پایدار از آثار تاریخی فراهم شود.

نجفعلی در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت استان تهران با جدیت، برنامه‌های نظارتی و حفاظتی خود را با هدف صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و ارتقای امنیت موزه‌ها دنبال می‌کند.

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