به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، موضوع تعرفه‌های آب، برق و گاز اماکن گردشگری در نشست کمیته گردشگری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی و مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی شد.

این نشست با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پرهام جانفشان، مدیرکل نظارت و ارزشیابی معاونت گردشگری و مهدی عبادی، مدیرکل امور مجلس وزارتخانه و همچنین مدیران و مسئولان مرتبط از وزارت نیرو، شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت گاز برگزار شد.

در این جلسه، موضوع تعرفه‌های خدمات زیربنایی اماکن گردشگری و مسائل مرتبط با هزینه‌های آب، برق و گاز این تاسیسات در دستور کار قرار گرفت و حاضران به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.

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