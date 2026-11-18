به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۱ جلال تاجیک از طریق سامد به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه با مردم استان گفت‌وگو کرد.

در این ارتباط مردم و متقاضیان از طریق سامد با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان ارتباط برقرار کردند و پرسش‌ها، پیشنهادها و نظرهای خود را مطرح کردند.

سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) ارتباط بی‌واسطه مردم و دولت برای بیان انتقادات، درخواست‌ها، گزارش‌ها و پیشنهادهای مردمی است و این فرصت را برای مسئولان فراهم کرده تا از مسائل و مشکلات مردم به نحو ملموس‌تری آگاه شده و برای رفع آن تدابیر بهتری را اتخاذ کنند.

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