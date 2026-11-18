به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست بررسی راهکارهای ارتقای عملکرد یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان تهران روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه با حضور سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، سرهنگ سعید نجفعلی، فرمانده یگان حفاظت استان تهران و حسین اله‌بداشتی، معاون توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تهران در خانه رضا خانی دفتر یگان حفاظت استان تهران برگزار شد.

سرهنگ سعید نجفعلی در این نشست با اشاره به اهمیت نقش یگان حفاظت در صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی اظهار کرد: ارتقای توان عملیاتی و تقویت ظرفیت‌های یگان حفاظت استان تهران، نیازمند شناسایی دقیق چالش‌ها، بررسی موانع موجود و بهره‌گیری از راهکارهای اجرایی و اثربخش است.

او افزود: در این جلسه، مسائل و مشکلات پیش‌روی یگان حفاظت استان، نیازهای پشتیبانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و راهکارهای بهبود عملکرد نیروها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت استان تهران تأکید کرد: با هم‌افزایی و تعامل میان مجموعه یگان حفاظت و بخش‌های مختلف اداره‌کل، می‌توان زمینه ارتقای سطح آمادگی، افزایش اثربخشی اقدامات حفاظتی و صیانت مطلوب‌تر از میراث تاریخی و فرهنگی استان تهران را فراهم کرد.

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