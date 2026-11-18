به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این نشست که روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ با حضور مریم مهدوی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین برگزار شد، کارکنان در فضایی صمیمی و بی‌واسطه، دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات خود را در حوزه‌های مختلف اداری، استخدامی، معیشتی و رفاهی مطرح کردند.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست می‌توان به مسائل مربوط به تصدی پست‌های سازمانی، ساختار تشکیلاتی، ردیف‌های استخدامی، ارتقای شغلی و وضعیت نیروهای قرارداد طرحی، میزان دریافتی و ارقام احکام کارگزینی، سرانه رفاهی، حق مسکن، تعاونی مسکن کارکنان، فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی و تخصصی و مسائل مرتبط با بازنشستگی اشاره کرد.

همچنین موضوع تناسب حقوق و دریافتی کارکنان با شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی، ضرورت افزایش اعتبارات رفاهی استان‌ها، تعیین تکلیف پست‌های سازمانی و رفع موانع ارتقای همکاران از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

در بخش دیگری از این جلسه، کارکنان به مسائل و نیازهای پایگاه‌های ملی و جهانی میراث‌فرهنگی استان به‌ویژه پایگاه میراث جهانی الموت پس از ثبت جهانی اشاره کردند .

معاون توسعه مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست ضمن قدردانی از فراهم شدن فرصت گفت‌وگوی مستقیم با کارکنان، بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه مدیران وزارتخانه با همکاران در استان‌ها تأکید کرد و گفت: یکی از اتفاقات خوبی که باید در وزارتخانه استمرار پیدا کند، این است که معاونان در جریان سفرهای استانی، فرصتی را نیز به دیدار و گفت‌وگو با کارکنان اختصاص دهند.

ندائی با اشاره به تأکید مقام عالی وزارت بر توجه به مسائل و مطالبات کارکنان در ستاد و استان‌ها اظهار کرد: موضوع وضعیت دریافتی و معیشت کارکنان از جمله مسائلی است که در سال‌های گذشته به‌طور جدی دنبال شده است؛ به‌طوری‌که بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، متوسط دریافتی کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها در پایین‌ترین سطح قرار داشت.

ندائی افزود: این موضوع با سازمان برنامه و بودجه و دولت مطرح شد و در سال ۱۴۰۴ بخشی از مشکلات در این حوزه برطرف و سرانه دریافتی کارکنان بهبود پیدا کرد.

او با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در چارچوب قانون بودجه سال آینده، سه پیشنهاد با هدف بهبود وضعیت کارکنان به مجلس ارائه شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به ملی شدن حقوق و دریافتی همکاران، تعیین حداقل دریافتی کارکنان استان‌ها در سطح ۸۰ درصد میانگین ملی و افزایش اعتبارات برای حمایت بیشتر از استان‌ها اشاره کرد.

ندائی همچنین بر ضرورت پیگیری افزایش اعتبارات رفاهی استان‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد و گفت: تلاش ما این است که سطح خدمات و امکانات رفاهی کارکنان در استان‌ها ارتقا پیدا کند و در این زمینه، حرکت به سمت برابری امکانات رفاهی میان کارکنان ستاد و استان‌ها تا پایان فعالیت دولت دنبال شود.

ندائی در ادامه با اشاره به مسائل ساختار سازمانی و پست‌های تشکیلاتی اظهار کرد: با وجود تکالیف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم برای کاهش ۱۵ درصدی پست‌های سازمانی، در وزارتخانه شاهد افزایش قابل توجه پست‌ها بوده‌ایم و موضوع اصلاح و بازنگری ساختار، به‌ویژه تغییرات پست‌های داخلی در استان‌ها نیازمند بررسی و پیگیری است.

در پایان این نشست، معاون توسعه مدیریت وزارتخانه با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابراز امیدواری کرد با تداوم گفت‌وگوهای مستقیم، پیگیری مطالبات مطرح‌شده و تعامل میان ستاد وزارتخانه و ادارات‌کل استان‌ها، زمینه رفع تدریجی مشکلات، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان و ارتقای شرایط کاری آنان فراهم شود.

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