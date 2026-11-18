به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت با هدف برقراری تعامل مستمر با وزارتخانه‌ها، شناسایی ظرفیت‌های موجود و بررسی مسائل و موانع فعالیت‌های دینی، قرآنی و زیارتی، روز گذشته با حضور نمایندگان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حجت‌الاسلام محمدی‌مقدم و مهدی عبادی، مدیرکل امور مجلس این وزارتخانه، حضور داشتند و مسائل، ظرفیت‌ها و چالش‌های مرتبط با حوزه‌های دینی، قرآنی و زیارتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، موضوع تشکیل دبیرخانه برای پیگیری و هماهنگی مستمر امور این حوزه‌ها مطرح و مقرر شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محوریت دبیرخانه را بر عهده داشته باشد.

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