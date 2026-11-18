فرهاد عزیزی زلانی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ در بازدید از پایگاه‌های میراث ملی و جهانی استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار میراث آریا، گفت: استان اردبیل از ظرفیت تاریخی و فرهنگی گسترده‌ای برخوردار است و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی ارزشمندی در این استان وجود دارند که مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی افزود: محوطه باستانی دستکندهای تاریخی کنزق در شهرستان سرعین از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و تکنیک‌های معماری و ارزش‌های بومی برخوردار است و به همین دلیل در گذشته به عنوان پایگاه ملی ثبت شده است.

او تاکید کرد: ضمن بازدید از این مجموعه برنامه‌ریزی کردیم که طرح موجود برای آن را بازنگری کنیم تا بتوانیم درکنار حفظ ارزش‌هایی که این اثر دارد نحوه حفاظت و تبدیل آن به یک مقصد گردشگری پایدار در نزدیکی شهر توریستی سرعین را فراهم کنیم.

عزیزی با اشاره به بازدید از کاروانسرای سنگی ثبت جهانی صائین در شهرستان نیر، ادامه داد: این کاروانسرا یک اثر بسیار برجسته است که در فهرست کاروانسراهای ثبت جهانی ایران قرار دارد و برای استفاده از ظرفیت‌های آن برنامه‌ریزی می‌کنیم.

مدیرکل امور پایگاه‌های میراث ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: همچنین در شهرستان مشگین‌شهر که یکی از مناطق مهم از نظر آثار تاریخی و تمدنی در استان اردبیل است از پایگاه میراث ملی محوطه باستانی شهر یئری بازدید کردیم و تلاش می‌کنیم با توجه به گستردگی این منطقه در یک برنامه جامع ضمن کاوش، زوایای ارزشمند این محدوده را مشخص، حفاظت و معرفی کنیم.

او همچنین با اشاره به بازدید از پروژه موزه باستان‌شناسی و بقعه شیخ حیدر مشگین‌شهر، اضافه کرد: مشگین‌شهر ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی گسترده‌ای دارد و تکمیل موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر که مسئولان استان برای آن تلاش می‌کنند، می‌تواند موجب رونق هرچه بیشتر شهرستان شود.

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