به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمود عباسی، در حاشیه جلسه هماهنگی ششمین جشنواره ملی زیتون روز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این رویداد با هدف معرفی پتانسیل‌های اقتصادی و صنعتی منطقه و همچنین ایجاد تعامل میان تولیدکنندگان، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران طراحی شده است.

فرماندار شهرستان طارم با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این رویداد، افزود: مراسم افتتاحیه جشنواره در روز نخست با حضور مقامات استانی و کشوری در سالن تربیت‌بدنی شهر آببر برگزار می‌شود. برنامه‌های روز دوم با رویکرد علمی و پژوهشی و تمرکز بر مباحث تخصصی حوزه زیتون دنبال خواهد شد.

او با تأکید بر اهمیت توسعه اقتصادی، از برگزاری دومین جلسه «شورای توسعه و سرمایه‌گذاری طارم» در حاشیه این جشنواره خبر داد و گفت: پس از نشست نخست در تهران، تلاش می‌کنیم در این رویداد ملی، زمینه بررسی دقیق‌تر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید زیتون را فراهم کنیم.

عباسی با اشاره به اهمیت برندسازی، تصریح کرد: زیتون برای طارم تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه نمادی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی این منطقه است. هدف ما در این جشنواره، معرفی زیتون طارم به عنوان یک برند متمایز در سطح ملی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: در این رویداد، غرفه‌هایی متناسب با جایگاه شهرستان ایجاد خواهد شد تا محصولات و توانمندی‌های تولیدی طارم و صنایع دستی به بهترین شکل در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

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