به گزارش میراث آریا، بر اساس اعلام رسمی محمد بن‌سلیم رئیس فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی، مدیرعامل کانون پس از طی مراحل قانونی و با پیشنهاد مستقیم سنای FIA، با رأی‌گیری رسمی به‌عنوان عضو کمیته ارزیابی صلاحیت (Eligibility Assessment Committee - EAC) این فدراسیون انتخاب شد.

کمیته ارزیابی صلاحیت بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه جدید فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی که در سال ۲۰۲۶ به تصویب رسیده است، یکی از ارکان عالی نظارتی این فدراسیون به شمار می‌رود که مسئولیت بررسی و ارزیابی شایستگی، صلاحیت حرفه‌ای، شفافیت و پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی در خصوص نامزدهای تصدی سمت‌های ارشد و تصمیم‌گیر FIA را در دو بخش «اتومبیلرانی و جهانگردی» و «ورزش» بر عهده دارد.

دامنه فعالیت این کمیته شش‌نفره، طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌های مدیریتی، نظارتی و قضایی فدراسیون بین‌المللی را در بر می‌گیرد. بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای بین‌المللی اتومبیلرانی و جهانگردی (WCAMT) و شورای بین‌المللی ورزش اتومبیلرانی (WMSC)، اعضای سنایFIA، کمیته اخلاق و کمیته حسابرسی، قضات و اعضای دادگاه بین‌المللی (IT)، دیوان عالی تجدیدنظر (ICA)، کمیته انضباطی ضد دوپینگ و هیئت داوری سقف هزینه‌ها (Cost Cap)، از جمله مأموریت‌های این کمیته است.

انتخاب نماینده جمهوری اسلامی ایران در این جایگاه، آن هم با پیشنهاد مستقیم سنای فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی، بیانگر اعتماد این نهاد بین‌المللی به توانمندی‌های مدیریتی، حقوقی و تخصصی نماینده ایران و ظرفیت‌های حرفه‌ای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در عرصه بین‌المللی است.

این دستاورد همچنین فرصتی ارزشمند برای تقویت حضور مؤثر کشور در ساختارهای تخصصی و نظارتی FIA، توسعه تعاملات چندجانبه و مشارکت در فرآیندهای کلان مدیریتی و تصمیم‌سازی این فدراسیون بین‌المللی فراهم می‌کند.

دوره مسئولیت مدیرعامل کانون در کمیته ارزیابی صلاحیت فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی، چهار ساله است و از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

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