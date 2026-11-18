به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمود باقری ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: روستای خوئین با دارا بودن ساختارهایی نظیر غار دستکند دژمنده، شهر زیرزمینی، میل باستانی و سیستم‌های سنتی همچون آسیاب‌های آبی، منبعی غنی برای مطالعه دانشجویان معماری و باستان‌شناسی است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ایجرود در این رابطه افزود: روستای خوئین، یکی از قطب‌های ارزشمند میراث فرهنگی و تاریخی زنجان است که به عنوان دیار عالم پرور شناخته می‌شود. این روستا با پیشینه مذهبی و تاریخی خود، پتانسیل‌های بسیار بالایی برای توسعه گردشگری دارد.

او با تأکید بر جایگاه معنوی این منطقه گفت: خوئین زادگاه و محل تحصیل علمای بزرگی همچون آیت‌الله خوئینی، آیت‌الله آل اسحاق و دیگر بزرگان است که ۴۸ شهید از این منطقه به انقلاب اسلامی تقدیم شده‌اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی ایجرود با نام بردن از جاذبه‌های دیدنی این روستا افزود: این روستا دارای میراث باستانی بی‌نظیری از جمله غار دستکند دژمنده، شهر زیرزمینی، میل خوئین، آسیاب‌های آبی و حمام تاریخی است. همچنین ساختار محله‌بندی روستا شامل ارک‌دره، هشت مسجد، حسینیه و زیارتگاه‌ها، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد معماری و اجتماعی این منطقه محسوب می‌شود.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: ویژگی‌های منحصربه‌فرد فرهنگی، از جمله زبان محلی «خوئین‌دیلی»، از دیگر امتیازاتی است که این روستا را به یک مقصد گردشگری متمایز در استان زنجان تبدیل کرده است.

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