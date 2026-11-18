به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «روایت تک‌گویی معاصر» به نویسندگی و کارگردانی صالح صارمی، طی چهار هفته و در روزهای شنبه، در خانه تئاتر و موسیقی مستقل تهران روی صحنه می‌رود.

نخستین اجرای این اثر نمایشی شنبه ۲۳ آبان‌ برگزار شد و اکنون بلیت‌فروشی اجراهای جدید این رویداد برای اجرا در دو نوبت 19 و 21 در سایت تیوال آغاز شده است.

در اجرای نخست این هفته، کیمیا نصیری در نقش «سیندرلا» و محمد (آرمین) فتح‌اللهی در نقش «لطفاً سؤال نفرمایید» ساعت ۱۹ میزبان مخاطبان خواهند بود.

همچنین پوریا محمدزاده در نقش «پنیک اتک» و تینا پیرویسیان در نقش «اوردوز یک فرشته» در اجرای دوم، ساعت ۲۱ روی صحنه می‌روند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «یک نفر از ما روبه‌روی ما، از خود ما، برای ما می‌گوید.»

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به سیدمهدی نریمانی (تهیه‌کننده)، کیوان حسین‌زاده (مجری طرح)، محسن ایرانی‌خواه (موسیقی)، داریوش گرگوند (طراحی بصری اجرا)، یگانه خالدی (دستیار و برنامه‌ریز)، افشین قدبیگی و میلاد باوفا (ساخت تیزر)، دنیا قنواتی‌زاده (طراح پوستر) و افشین قدبیگی (عکاس) اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

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