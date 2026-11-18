به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی گروه هنرپویا، قسمت‌های نهم و دهم سریال انیمیشن «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» پنجشنبه ۲۸ آبان ساعت ۸ صبح در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود.

قسمت ۹ با نام «توبه شریف» درباره عکاسی است که برای نشان دادن زیبایی‌های جنگل ابر به منطقه آمده است. محسن به او که قبلا از شکارچیان سابق جنگل بوده، مظنون می شود اما در ادامه ماجراهای دیگری فاش می شود. از طرفی گروهی شکارچی به جنگل حمله میکنند و محسن گروه نجات جنگل را تشکیل می دهد.

قسمت ۱۰ با عنوان «قهرمان واقعی» درباره برگزاری یک مسابقه بین محیط بانان است تا معلوم شود محیط‌ بان برتر منطقه کیست‌. محسن هم مصمم می‌خواهد در مسابقه شرکت کند. مثل همیشه گروه نجات جنگل به کمکش می آیند اما ماجراهای مختلفی پیش می آید.

مخاطبان علاقه‌مند می‌توانند هر هفته‌ دو قسمت از سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» را در فیلم‌نت تماشا کنند.

«بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» روایتی سرگرم‌کننده و ماجراجویانه از مسئولیت‌پذیری، دوستی و اهمیت حفظ محیط‌زیست است که به‌عنوان اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی موفق «بچه زرنگ» در ژانر ماجراجویی و فانتزی ساخته شده است.

این سریال با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروه هنرپویا و فیلم‌نت تولید شده است.

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