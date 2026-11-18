به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، رقابت فینال فصل سوم مسابقه تلویزیونی «قهرمان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدحسین سعادتی، کارگردانی تلویزیونی حسین نیرومند و با اجرای علی اوجی و ایمان قیاسی، میان دو گروه شکارچی و ایران ۱۸ برگزار می‌شود.

دو گروه فینالیست پس از عبور از مراحل مقدماتی، یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی، به ایستگاه پایانی این رقابت‌ها رسیده‌اند تا برای کسب عنوان قهرمانی فصل سوم با یکدیگر به رقابت بپردازند.

فینال این فصل در دو مرحله رفت و برگشت برگزار می‌شود. در مرحله رفت که در قسمت سی‌ونهم مسابقه روی آنتن رفت، گروه شکارچی موفق شد سه امتیاز کسب کند و گروه ایران ۱۸ نیز به یک امتیاز رسید.

حالا در مرحله برگشت و در چهلمین و آخرین قسمت این فصل، دو گروه بار دیگر به مصاف یکدیگر می‌روند تا تکلیف قهرمان سومین فصل مسابقه «قهرمان» مشخص شود.

این مسابقه تلویزیونی از ۲۰ شهریورماه پخش فصل سوم خود را از شبکه سه سیما آغاز کرد و در این فصل، برخلاف دو دوره گذشته، از فضای استودیویی خارج شد و در جزیره کیش به تولید رسید.

قسمت پایانی مسابقه تلویزیونی «قهرمان» امشب، چهارشنبه ۲۷ آبان ماه، ساعت ۱۹ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

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